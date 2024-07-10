Минздрав рассказал, что делать белорусам без кондиционера во время наступающей жары. А при каких признаках вызывать «скорую»?
На четверг, 11 июля, по всей Беларуси синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. В связи с этим Министерство здравоохранения призвало белорусов внимательнее относиться в этим дни к своему самочувствию и здоровью своих близких, а также озвучило рекомендации медиков, которые помогут не допустить критического ухудшения самочувствия даже в отсутствие кондиционера, и назвало "предупреждающие признаки" теплового удара, при которых следует немедленно вызывать скорую помощь.
[info_b]Согласно последним расчётам Белгидромета, днём 11-12 июля в большинстве районов Беларуси дневные максимумы перевалят за тридцатиградусную отметку: 11 июля местами в Брестской и Гродненской областях, а 12 июля - в Брестской и Гомельской областях ожидается до +35 +36°С . В Минске в дневные часы температура воздуха может достигать +30 +32°С.[/info_b]
Как вести себя в жару на улице и в помещении?
Медики в один голос не рекомендуют выходить на улицу без особой надобности в часы пиковой активности солнца - с 12:00 до 16:00, а если всё же возникнет необходимость выйти из помещения, советуют придерживаться следующих правил:
- надевать головные уборы и носить свободную одежду из натуральных тканей, открытую и комфортную обувь,
- держаться в тени и периодически заходить в помещения, оборудованные кондиционерами,
- обязательно брать с собой воду и выпивать не менее 1,5-3 литров жидкости в день.
В помещении с кондиционером медики не рекомендовали опускать температуру воздуха ниже 18-20°С и постараться оставаться подальше от самого кондиционера. В противном случае можно “заработать” тяжелую простуду, предупредили медики.
Для тех, у кого кондиционера нет , в Минздраве рекомендовали охлаждать воздух с помощью вентилятора, перед которым стоит разместить ёмкость с холодной водой. Также в ведомстве посоветовали в жару оставлять закрытыми окна и занавешивать их шторами светлых оттенков. Так прямые солнечные лучи и горячий воздух не будут попадать внутрь. Проветривать помещение рекомендовали вечером и ночью.
[info_b]В Минздраве подчеркнули, что в жару “даже у вполне здоровых людей могут возникнуть проблемы со здоровьем”, и перечислили наиболее распространённые симптомы повышенной нагрузки на сердце в жару:
- учащение пульса,
- одышка,
- ощущение нехватки воздуха,
- головокружение,
- сдавленность в груди.[/info_b]
При каких признаках вызывать “скорую”?
В Минздраве объяснили, что в том случае, когда организм уже не способен охлаждать себя в жару, у человека развивается так называемый тепловой удар. Из-за нарушение терморегуляции тела его температура может быстро подскочить до 41°С - буквально за 15 минут. Такая температура особенно опасна для пожилых людей, детей и младенцев и людей с хроническими заболеваниями.
Однако тепловому удару, как правило, предшествует тепловое истощение. Его можно получить либо при длительном пребывании на жаре в течение нескольких дней, либо при недостаточном количестве выпитой жидкости. Его признаки следующие:
- сильное потоотделение,
- бледность,
- мышечные спазмы,
- усталость,
- слабость,
- головокружение,
- головная боль,
- тошнота или рвота,
- обморок.
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А вот признаки, предупреждающие о тепловом ударе, совсем иные и последствия имеют гораздо более серьёзные. Медики рекомендовали немедленно вызывать скорую помощь, наблюдая у человека следующие симптомы:
- высокая температура тела,
- отсутствие потоотделения,
- горячие сухие кожные покровы,
- учащенный пульс,
- затрудненное дыхание,
- странное поведение,
- галлюцинации,
- возбуждение,
- судороги,
- потеря сознания.
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В Минзраве также призвали белорусов ни в коем случае не прекращать в жару принимать назначенные им лекарственные препараты - как для лечения острых, так и хронических заболеваний. “Сердечникам” рекомендовали всегда держать в кармане сердечные средства и препараты для снижения давления.
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Ещё одна важная рекомендация ведомства - ограничение физической активности до минимума. Для любителей дач и огородов медики даже подготовили отдельный блок рекомендаций:
- не полоть грядки, согнувшись и опустив голову,
- соблюдать режим труда: 30-40 минут на работу, 15-20 – на отдых,
- прекратить работу немедленно, если появились одышка, перебои в работе сердца, слабость, загрудинные боли,
- работать на поле, грядках до 10:00 или после 17:00.
Ранее Telegraf.news рассказал, что по-настоящему знойное пекло вот-вот готовится нанести удар по Беларуси: начиная с четверга, по словам синоптиков, “циркуляция немного изменится” и на юго-запад Республики пойдёт “действительно жаркий воздух”. Ожидается, что в этих регионах столбик термометра поднимется до +35°C или “даже немного выше”.
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