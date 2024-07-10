Минздрав рассказал, что делать белорусам без кондиционера во время наступающей жары. А при каких признаках вызывать «скорую»?

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Опубликовано: 10.07.2024 16:35 , Обновлено: 10.07.2024

На четверг, 11 июля, по всей Беларуси синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. В связи с этим Министерство здравоохранения призвало белорусов внимательнее относиться в этим дни к своему самочувствию и здоровью своих близких, а также озвучило рекомендации медиков, которые помогут не допустить критического ухудшения самочувствия даже в отсутствие кондиционера, и назвало "предупреждающие признаки" теплового удара, при которых следует немедленно вызывать скорую помощь.

[info_b]Согласно последним расчётам Белгидромета, днём 11-12 июля в большинстве районов Беларуси дневные максимумы перевалят за тридцатиградусную отметку: 11 июля местами в Брестской и Гродненской областях, а 12 июля - в Брестской и Гомельской областях ожидается до +35 +36°С . В Минске в дневные часы температура воздуха может достигать +30 +32°С.[/info_b]

Карта метеоопредупреждений Белгидромета на 11 июля 2024 года

Как вести себя в жару на улице и в помещении?

Медики в один голос не рекомендуют выходить на улицу без особой надобности в часы пиковой активности солнца - с 12:00 до 16:00, а если всё же возникнет необходимость выйти из помещения, советуют придерживаться следующих правил:

надевать головные уборы и носить свободную одежду из натуральных тканей, открытую и комфортную обувь,

держаться в тени и периодически заходить в помещения, оборудованные кондиционерами,

обязательно брать с собой воду и выпивать не менее 1,5-3 литров жидкости в день.

В помещении с кондиционером медики не рекомендовали опускать температуру воздуха ниже 18-20°С и постараться оставаться подальше от самого кондиционера. В противном случае можно “заработать” тяжелую простуду, предупредили медики.

Новость Телеграф

Для тех, у кого кондиционера нет , в Минздраве рекомендовали охлаждать воздух с помощью вентилятора, перед которым стоит разместить ёмкость с холодной водой. Также в ведомстве посоветовали в жару оставлять закрытыми окна и занавешивать их шторами светлых оттенков. Так прямые солнечные лучи и горячий воздух не будут попадать внутрь. Проветривать помещение рекомендовали вечером и ночью.

[info_b]В Минздраве подчеркнули, что в жару “даже у вполне здоровых людей могут возникнуть проблемы со здоровьем”, и перечислили наиболее распространённые симптомы повышенной нагрузки на сердце в жару:

учащение пульса,

одышка,

ощущение нехватки воздуха,

головокружение,

сдавленность в груди.[/info_b]

При каких признаках вызывать “скорую”?

В Минздраве объяснили, что в том случае, когда организм уже не способен охлаждать себя в жару, у человека развивается так называемый тепловой удар. Из-за нарушение терморегуляции тела его температура может быстро подскочить до 41°С - буквально за 15 минут. Такая температура особенно опасна для пожилых людей, детей и младенцев и людей с хроническими заболеваниями.

Однако тепловому удару, как правило, предшествует тепловое истощение. Его можно получить либо при длительном пребывании на жаре в течение нескольких дней, либо при недостаточном количестве выпитой жидкости. Его признаки следующие:

сильное потоотделение,

бледность,

мышечные спазмы,

усталость,

слабость,

головокружение,

головная боль,

тошнота или рвота,

обморок.

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А вот признаки, предупреждающие о тепловом ударе, совсем иные и последствия имеют гораздо более серьёзные. Медики рекомендовали немедленно вызывать скорую помощь, наблюдая у человека следующие симптомы:

высокая температура тела,

отсутствие потоотделения,

горячие сухие кожные покровы,

учащенный пульс,

затрудненное дыхание,

странное поведение,

галлюцинации,

возбуждение,

судороги,

потеря сознания.

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В Минзраве также призвали белорусов ни в коем случае не прекращать в жару принимать назначенные им лекарственные препараты - как для лечения острых, так и хронических заболеваний. “Сердечникам” рекомендовали всегда держать в кармане сердечные средства и препараты для снижения давления.

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Ещё одна важная рекомендация ведомства - ограничение физической активности до минимума. Для любителей дач и огородов медики даже подготовили отдельный блок рекомендаций:

не полоть грядки, согнувшись и опустив голову,

соблюдать режим труда: 30-40 минут на работу, 15-20 – на отдых,

прекратить работу немедленно, если появились одышка, перебои в работе сердца, слабость, загрудинные боли,

работать на поле, грядках до 10:00 или после 17:00.

Ранее Telegraf.news рассказал, что по-настоящему знойное пекло вот-вот готовится нанести удар по Беларуси: начиная с четверга, по словам синоптиков, “циркуляция немного изменится” и на юго-запад Республики пойдёт “действительно жаркий воздух”. Ожидается, что в этих регионах столбик термометра поднимется до +35°C или “даже немного выше”.

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