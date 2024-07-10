"В субботу будет ещё хуже" — Синоптики рассказали, где в Беларуси "холодный фронт" принесёт "хорошие ливни". А что с жарой?

Опубликовано: 10.07.2024 11:31 , Обновлено: 10.07.2024

Специалисты, знающие о погоде всё и даже больше, предупредили: начало недели в Беларуси было хоть и тёплым, но не жарким. По-настоящему знойное пекло вот-вот готовится нанести удар: начиная с четверга, по словам синоптиков, "циркуляция немного изменится" и на юго-запад Республики пойдёт "действительно жаркий воздух". Ожидается, что в этих регионах столбик термометра поднимется до +35°C или "даже немного выше".

Специалисты тематического канала о погоде Nadvorie отметили, что в четверг вечером, 11 июля, к западным границам подойдёт “размытый холодный фронт”, а в пятницу днём по северо-западу Республики можно ожидать “хороших ливней с грозами”. При этом температура в светлое время суток “несколько снизится” до +27..+30°С. А вот на юго-восточной половине Беларуси жаркая погода в пятницу сохранится: температура воздуха достигнет отметки +33..+35°С. Вместе с тем синоптики предупредили: “В субботу будет ещё хуже”.

По данным Белгидромета, в четверг, 11 июля, ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Минимальная температура ночью будет колебаться в пределах от +14°С до +16°С, а днём — от +30°С до +32°С. При этом синоптики подчеркнули: в четверг ожидается особенно жаркая погода.

В пятницу, 1 2 июля, на территории страны будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, а утром и днём на большей части Беларуси возможны кратковременные дожди. При этом в некоторых районах прогремят грозы. В тёмное время суток температура составит +14..+21°С, а днём от +25°С по северо-западу до +36°С по югу страны.

В субботу, 1 3 июля, синоптики Белгидромета пообещали белорусам “влияние очень тёплых неустойчивых воздушных масс”, которые надвигаются с юга Европы. Местами по стране в этот день пройдут кратковременные дожди и грозы, возможен туман. Ночью столбик термометра поднимется максимум до отметки +22°С, а в светлое время суток нас ждёт от +29°С по северу до +37°С по югу страны.

[info_b]Судя по предварительным прогнозам синоптиков, столь аномальная погода в Беларуси продлится недолго — уже в понедельник, 15 июля , температура “опустится до приемлемых +28..+32°С”.[/info_b]

Как пережить аномальную жару?

Самый главный совет на жаркие деньки — пить побольше воды , чтобы пополнить запасы жидкости в организме, стремительно её теряющем в жару.

Кроме того, эксперты в один голос рекомендуют не выходить на солнце в пиковые часы его активности — с 13:00 до 16:00 . Лучше всего в это время оставаться в помещении с кондиционером, а если вам всё же нужно выйти на улицу, обязательно надевать головной убор, а одежду выбирать из натуральных тканей.

Специалисты также рекомендуют уменьшить физическую нагрузку в жаркие дни. Абсолютно все работники в Беларуси при температуре свыше +28°С могут рассчитывать на дополнительные перерывы в 5-10 минут .

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