Астрономы предупредили о двух магнитных бурях в августе. Когда ждать первый удар?

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Опубликовано: 01.08.2023 11:28 , Обновлено: 01.08.2023

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук предсказали, что в августе Землю накроют две магнитные бури.

Первый удар придется на 1 августа. Правда, продлится магнитный шторм недолго – менее суток. Пик ожидается с 9:00 до 12:00, причем в этот день магнитосфера будет возбужденной до 18:00, к вечеру геомагнитные колебания пойдут на спад.

Однако уже после полуночи 2 августа Солнце вновь начнет проявлять активность, что повлечет за собой возбуждение магнитосферы.

С 3 по 25 августа специалисты прогнозируют спокойное состояние Солнца.

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Еще одна магнитная буря ожидается в конце августа: 26 августа прогнозируется возмущение магнитосферы с колебаниями до 4 баллов, а 28 августа Землю вновь накроет магнитная буря.

[info_b]Магнитные бури классифицируют по 5 уровням мощности – от G1 (самая слабая) до G5. Считается, что слабая буря может повлечь за собой несущественные перебои в работе энергосистем, оказать влияние на маршруты миграции животных и птиц. Сильные магнитные бури могут нарушить работу навигационных систем и даже обесточить промышленные сети.[/info_b]

К слову, крупнейшими за последние 20 лет, если не за весь период космических наблюдений, стали две вспышки на Солнце, которые произошли в 2003 году с интервалом почти в неделю: 28 октября и 4 ноября. В 2023 году самые мощные вспышки на Солнце, которые получили обозначение высшего класса X, «ударили» по земной атмосфере 29 марта и 20 июня, напомнил 1prof.by.

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Что делать метеочувствительным людям?

Во время магнитных бурь метеочувствительным людям стоит соблюдать простые рекомендации, чтобы облегчить свое состояние. А именно:

пейте много жидкости, а также травяные и зеленые чаи;

откажитесь от кофе, алкоголя;

регулярно проветривайте помещение;

избегайте чрезмерной физической активности;

высыпайтесь.

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