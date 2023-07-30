Тропическая жара или осенняя слякоть? Синоптики рассказали, где белорусам в начале августа ждать сюрпризы

Опубликовано: 30.07.2023 11:20 , Обновлено: 31.07.2023

Последний день июля (понедельник) и первые дни августа в Беларуси, по заверениям синоптиков, будут не очень жаркими. Все это благодаря атмосферным фронтам циклона, находящегося над Скандинавией. Однако потом все изменится. Разные регионы страны окажутся в разных условиях.

С 31 июля по 2 августа, рассказал Дмитрий Рябов, “временами ожидаются небольшие, непродолжительные дожди, грозы” и повсеместная облачность.

“Влажность до 90%. Ветер западной четверти, умеренный. Ночью – от +10 до +16°C. Днем в понедельник воздух прогреется от +18°C по Гомельской области до +26°C по Брестской, во вторник – от +17 до +25°C”, - пообещал представитель Белгидромета Дмитрий Рябов в эфире в ОНТ.

Вот прогнозируемая температура по дням, согласно прогнозу Белгидромета:

31 июля температура минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +22..+28°С.

температура минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +22..+28°С. 1 августа температура воздуха минимальная ночью +12..+17°С, максимальная днем +22..+28°С.

температура воздуха минимальная ночью +12..+17°С, максимальная днем +22..+28°С. 2 августа температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем +22..+29°С, по западу страны +18..+21°С.

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А вот во второй половине недели с 3 августа погода начнет меняться, температура - расти. Но не везде, кое-где белорусов ждёт всего осенние +17.

“В начале второй половины недели скажется влияние влажных, неустойчивых воздушных масс. Ожидается облачная с прояснениями погода. Дожди от умеренных до сильных, грозы. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Влажность до 90%. Ветер юго-западный, умеренный. Ночью от +8 до +13°C. Днем в четверг от +22°C в западных районах, до +32°C в юго-восточных, в пятницу от +17°C по Гродненской области до +31°C по Гомельской”, - пообещал метеоролог.

И уже к выходным в одном регионе Беларуси может наступить самая настоящая тропическая жара. Ее принесут атмосферные фронты из Европы, которые наступят на Республику с юго-запада.

А это значит, что в Беларуси пройдут дожди и даже грозы. Ночью температура не будет опускаться ниже от +10 до +15°C. В субботу же температура может достигать +36°C по Гомельской области. А вот на севере Беларуси воздух будет не таким жарким - от +16°C.