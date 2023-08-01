Под Слонимом торнадо пронёсся по деревне

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Опубликовано: 01.08.2023 07:40 , Обновлено: 01.08.2023

В понедельника, 31 июля, жители деревни Низы Слонимского района Гродненской области стали свидетелями необычного для белорусских широт природного явления - торнадо. Небольшая, но отчётливо заметная воронка пронеслась над деревней в разгар ливня.

[info_b]Смерч или торнадо — это вихрь, который возникает в атмосфере при определённых условиях. Он формируется в кучево-дождевым (грозовым) облаках и распространяется вниз, вплоть до поверхности земли. Закрученный облачный рукав может достигать десятков и сотен метров в диаметре. Смерчем метеорологи называют вихрь, сформировавшийся над водной поверхностью, а те, которые формируются над сушей называют торнадо. [/info_b]

Видео очевидцев редкого для Беларуси природного явления опубликовала газета “Слонімская”. О каких-либо разрушениях, вызванных атмосферным вихрем, не сообщается.

Несмотря на то, что атмосферные вихри для Беларуси - явление достаточно редкое, в последнее время они всё чаще попадают на камеры телефонов белорусов и попадают в сводки ЧП. Так, в начале лета небольшой пылевой вихрь в Рогачёве Гомельской области стал причиной повреждения нескольких машин в одном из местных гаражных кооперативов.

Смерч повредил много машин в Гомельской области в Рогачеве — Очевидец

А 22 июля водный смерч стал причиной трагедии на пляже Заславского водохранилища под Минском: он пронёсся над водоёмом, затягивая в свою воронку воду, ломая на берегу деревья, как спички, снося палатки и беседки. В результате одну из отдыхающих насмерть придавило поваленным деревом, ещё двое мужчин пострадали, а последствия разгула стихии ликвидируют до сих пор.

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