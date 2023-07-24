Учёные объяснили появление гравитационной дыры в Индийском океане

Опубликовано: 24.07.2023 19:52 , Обновлено: 24.07.2023

В Индийском океане есть "гравитационная дыра" — место, где притяжение Земли слабее, ее масса ниже нормы, а уровень моря опускается более чем на 100 метров. Только представьте себе такую гигансткую впадину.

“Гравитационная дыра” в Индийском океане, официально называемая низиной геоида Индийского океана, является самой низкой точкой этого геоида и его крупнейшей гравитационной аномалией, образуя круглую впадину, которая начинается сразу за южной оконечностью Индии и занимает площадь около 3 миллиона квадратных километров.

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Впадина была обнаружена голландским геофизиком Феликсом Андрисом Веннингом Майнешем в 1948 году во время гравитационной съемки с корабля и до сих пор оставалась загадкой. Но теперь исследователи из Индийского института науки в Бангалоре нашли то, что, по их мнению, является правдоподобным объяснением ее образования: выбросы магмы, исходящие из глубин планеты, очень похожи на те, которые приводят к образованию вулканов, собщил телеканал CNN.

Чтобы прийти к этой гипотезе, команда исследователей использовала суперкомпьютеры для моделирования, как могла сформироваться эта область еще 140 миллионов лет назад. Выводы, подробно изложенные в исследовании, опубликованном недавно в журнале Geophysical Research Letters, сосредоточены вокруг древнего океана, которого больше не существует.

Люди привыкли думать о Земле как об идеальной сфере, но это далеко от истины. “Земля, по сути, представляет собой комковатую картофелину”, - утверждает соавтор исследования Аттрейи Гхош, геофизик и доцент Центра наук о Земле Индийского института науки.

“Итак, технически это не сфера, а то, что мы называем эллипсоидом, потому что при вращении планеты средняя часть выпячивается наружу”, - рассказала она. Наша планета неоднородна по своей плотности и свойствам, причем некоторые области более плотные, чем другие, — это влияет на поверхность Земли и ее гравитацию, добавил Гхош.

“Если вы выливаете воду на поверхность Земли, уровень, который занимает вода, называется геоидом — и он контролируется этими различиями в плотности материала внутри планеты, потому что они притягивают совершенно по-разному в зависимости от того, сколько массы находится под ней”, - рассказала она.

Команда учёных провела 19 симуляций, воссоздавая смещение тектонических плит и поведение магмы, или расплавленной породы, внутри мантии — толстого слоя недр Земли, который лежит между ядром и земной корой. В шести сценариях образовалась геоидная впадина, подобная той, что находится в Индийском океане.

Отличительным фактором во всех шести из этих моделей было наличие шлейфов магмы вокруг нижней части геоида, которые, наряду со структурой мантии поблизости, как полагают, ответственны за образование “гравитационной дыры”, - объяснил Гхош.

“Индия находилась в совершенно другом месте 140 миллионов лет назад, и между Индийской плитой и Азией был океан. Индия начала двигаться на север, и в этот момент океан исчез, а разрыв с Азией сократился”, - объяснила геолог.

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Когда океаническая плита опустилась внутрь мантии, это могло спровоцировать образование шлейфов, приблизив материал низкой плотности к поверхности Земли.

Ранее Телеграф писал, что некоторые геологи предполагают, что под Африкой и Тихим океаном расположены два гигантских сгустка, которые занимают около 6% всего объема Земли. По некоторым данным, они могут быть остатками другой древней планеты.

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