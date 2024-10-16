Зеленский представил «план победы» Украины из 5 пунктов и 3 «тайных приложений». Как отреагировал Кремль?

Опубликовано: 16.10.2024 15:41 , Обновлено: 16.10.2024

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября, представил в Верховной Раде свой "план победы". Он состоит из пяти основных пунктов, часть из которых Киев озвучивал и ранее. По трём пунктам, как сообщил Зеленский, есть дополнительные "тайные приложения", которые публично он освещать не стал, но сообщил, что их "представили партнерам" Украины.

По словам Зеленского, если все пункты его плана будут выполнены, войну с Россией можно будет закончить “не позднее 2025 года”. Именно этот план политик предложил использовать в качестве “моста к саммиту мира”.

Первым пунктом плана стало официальное приглашение Украины в НАТО “уже сейчас”, то есть ещё до окончания войны.

[info_b]Отметим, что на днях категорически против этого высказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он пообещал не соглашаться на вступление Украины в НАТО, пока он остается главой правительства страны. [/info_b]

Премьер-министр Словакии Фицо пообещал «никогда не соглашаться» на вступление Украины в НАТО

Вторым пунктом стало снятие действующих запретов на удары по территории России. Зеленский высказался за расширение использования украинских дронов и ракет, а также предложил западным партнёрам вместе сбивать российскую авиацию и предоставить Киеву более широкий доступ к своим разведданным.

[info_b]Западные партнёры Украины этой осенью не раз заявляли, что рассматривают вопрос разрешения Киеву бить ракетами вглубь России, однако конкретные решения пока приняты не были. В свою очередь президент России Владимир Путин пригрозил странам НАТО войной, если те одобрят этот шаг, заявив, что он изменит “суть конфликта” России и Украины.[/info_b]

«Меняет суть конфликта» — Путин пригрозил НАТО войной, если США разрешат Украине наносить удары вглубь России

Третьим пунктом в плане Зеленского значится размещение на территории Украины некоего “комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания”. Это пока самый туманный пункт плана, поскольку до конца не ясно, что именно под ним подразумевается. По этому пункту также имеются “тайные приложения”, скрытые от широкой публики.

По мнению некоторых политических обозревателей, речь может идти о размещении на территории Украины системы вооружений, например, ПРО дальнего действия, баллистических или крылатых ракет большой дальности, либо о создании военной базы с размещением иностранного контингента, сообщила Русская служба BBC News.

Четвёртый пункт предполагает развитие и защита стратегически-экономического потенциала Украины и усиление западных санкций против России.

Зеленский особенно подчеркнул, что в распоряжении Украина есть “стратегические ресурсы на триллионы долларов”. Речь о производстве электроэнергии, продовольствия, а также о таких ценных полезных ископаемых, как уран, титан, литий, графит. Глава государства предложил своим западным партнёрам “совместно их защищать и на них зарабатывать”.

[info_b]Напомним, буквально неделю назад Совет ЕС утвердил новый режим санкций против России. В Совете ЕС заявили, что расширение санкций стало “ответом на дестабилизирующие действия России за рубежом”.[/info_b]

Совет ЕС утвердил «новый режим санкций» против России

Пяты пунктом Зеленский потребовал позволить украинским военным после завершения войны использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы, например, заменить американский контингент США, присутствующий в Европе, украинскими военными.

Как отреагировали на “план Зеленского” в Москве?

Предложенный Зеленским “план победы” уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его “эфемерным”.

“Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал мирным планом”, – процитировали Пескова российские “Ведомости”.

Он подчеркнул, что в Москве “действительно мирным планом” считают лишь “осознание Киевом бесперспективности той политики, которую они проводят”, и “понимание причин, которые привели к этому конфликту”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в минувшие выходные немецкая газета Bild написала, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал “план победы” президента Украины Владимира Зеленского. Как утверждает издание, предложенную программу будет сложно реализовать “без помощи западных стран”, а сама “поддержка сталкивается с трудностями”.

Шольц не поддержал «план победы» Зеленского — Bild