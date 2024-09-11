Байден рассказал о возможности разрешить Украине бить ракетами вглубь России. Что ответили в Москве?

Опубликовано: 11.09.2024 17:24 , Обновлено: 11.09.2024

Президент США Джо Байден сообщил, что его администрация "сейчас занимается" вопросом разрешения для Украины бить ракетами вглубь России. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин завил, что Россия в ответ на применение Киевом дальнобойного оружия по российской территории "будет вынуждена использовать более мощное и разрушительное оружие".

Байден не дал конкретного ответа на вопрос о снятии Соединенными Штатами этого запрета для Украины. Агентство Reuters отметило, что “США неохотно поставляют оружие, способное поразить цели” в глубине территории РФ, потому что опасаются эскалации конфликта.

То же касается и других союзников Киева. Они опасаются, что удары по территории России могут привести к ответным действиям, которые втянут страны НАТО в войну или даже спровоцируют ядерный конфликт, написало Reuters.

По информации телеканала CNN, группа ключевых республиканцев Палаты представителей обратилась к президенту Байдену с просьбой снять ограничения на использование предоставленных США систем вооружения большой дальности и разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России.

Как передал CNN, американские чиновники ожидают, что госсекретарь США Блинкен, который отправился в Украину 11 сентября вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, соберет информацию от руководства Украины о том, как эти дальние удары будут влиять на более широкую стратегию Украины на поле боя.

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Великобритания также, по информации CNN, рассматривает возможность разрешить Украине наносить удары в глубь России с помощью ее собственной системы дальнего действия Storm Shadow.

Позже два официальных лица США сообщили CNN, что администрация Байдена не ожидает “никаких изменений в политике” относительно снятия ограничений.

Что ответили в России

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что президент Украины Владимир Зеленский делает страны Запада “непосредственными участниками военного конфликта” в Украине, когда обращается к США, Германии, Франции, Англии с просьбой поставить Киеву дальнобойное вооружение, ракеты.

“Все это приведет к тому, что наша страна будет вынуждена отвечать, используя более мощное и разрушительное оружие, защищая своих граждан”, - заявил Володин.

Ранее Telegraf.news сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыли 11 сентября в Киев. Как написало агентство Reuters, цель визита — “проведение серии встреч с высокопоставленными представителями правительства Украины в критический момент войны с Россией”.

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