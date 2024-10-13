Шольц не поддержал "план победы" Зеленского - Bild

Опубликовано: 13.10.2024 14:28 , Обновлено: 13.10.2024

Немецкая газета Bild написала, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал "план победы" президента Украины Владимира Зеленского. Как утверждает издание, предложенную программу будет сложно реализовать "без помощи западных стран", а сама "поддержка сталкивается с трудностями".

Первое требование, которое озвучил украинский президент Шольцу, - это, по информации Bild, разрешение использовать западное оружие против стратегических целей в России. Для этого Украине необходимы поставки дальнобойного оружия, такого как ракеты Storm Shadow из Великобритании, Scalp EG из Франции и Taurus из Германии.

Второе требование Зеленского - ускоренный процесс вступления страны в НАТО (с гарантиями безопасности в отношении России). “По сведениям Bild, эти требования в Берлине были восприняты без энтузиазма. Шольц не сказал однозначное «нет», но и положительного ответа не дал”, - написала газета, добавив, что представитель немецкого правительства не сообщил подробностей.

Политолог и профессор международной политики в Университете Бундесвера в Мюнхене Карло Масала в интервью Bild заявил, что «Зеленский не продвинулся вперед по двум ключевым пунктам своего “плана победы”. “Поэтому с точки зрения Украины европейский тур оказался неудачным”, - утверждает Масала.

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В Министерстве обороны Германии не считают, что Украина в ближайшее время сможет «начать наступление для освобождения своих территорий», передала газета. Также ей стало известно, что Бундесвер не собирается больше поставлять Украине “крупную технику”. “В документе, который находится в распоряжении Bild, указано, что передача завершена”, - написало издание.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Шольц на встрече с Зеленским 11 октября в Берлине заявил, что вместе с тремя европейскими странами Германия предоставит Киеву дополнительную военную помощь на сумму 1,4 млрд евро. Ожидается, что новый пакет прибудет в Украину до конца 2024 года.

«Все это свидетельствует о двух вещах. Во-первых, Украина может на нас положиться. Во-вторых, это четкий сигнал Путину: тянуть время не получится. Мы не прекратим нашу поддержку Украины», - заявил федеральный канцлер.

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