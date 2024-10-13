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Шольц не поддержал "план победы" Зеленского - Bild

Шольц не поддержал "план победы" Зеленского - Bild
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Немецкая газета Bild написала, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал "план победы" президента Украины Владимира Зеленского. Как утверждает издание, предложенную программу будет сложно реализовать "без помощи западных стран", а сама "поддержка сталкивается с трудностями".

Первое требование, которое озвучил украинский президент Шольцу, - это, по информации Bild, разрешение использовать западное оружие против стратегических целей в России. Для этого Украине необходимы поставки дальнобойного оружия, такого как ракеты Storm Shadow из Великобритании, Scalp EG из Франции и Taurus из Германии.

Второе требование Зеленского - ускоренный процесс вступления страны в НАТО (с гарантиями безопасности в отношении России). “По сведениям Bild, эти требования в Берлине были восприняты без энтузиазма. Шольц не сказал однозначное «нет», но и положительного ответа не дал”, - написала газета, добавив, что представитель немецкого правительства не сообщил подробностей.

Политолог и профессор международной политики в Университете Бундесвера в Мюнхене Карло Масала в интервью Bild заявил, что «Зеленский не продвинулся вперед по двум ключевым пунктам своего “плана победы”. “Поэтому с точки зрения Украины европейский тур оказался неудачным”, - утверждает Масала.

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В Министерстве обороны Германии не считают, что Украина в ближайшее время сможет «начать наступление для освобождения своих территорий», передала газета. Также ей стало известно, что Бундесвер не собирается больше поставлять Украине “крупную технику”. “В документе, который находится в распоряжении Bild, указано, что передача завершена”, - написало издание.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Шольц на встрече с Зеленским 11 октября в Берлине заявил, что вместе с тремя европейскими странами Германия предоставит Киеву дополнительную военную помощь на сумму 1,4 млрд евро. Ожидается, что новый пакет прибудет в Украину до конца 2024 года.

«Все это свидетельствует о двух вещах. Во-первых, Украина может на нас положиться. Во-вторых, это четкий сигнал Путину: тянуть время не получится. Мы не прекратим нашу поддержку Украины», - заявил федеральный канцлер.

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