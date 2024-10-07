Премьер-министр Словакии Фицо пообещал «никогда не соглашаться» на вступление Украины в НАТО

Опубликовано: 07.10.2024 14:31 , Обновлено: 07.10.2024

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал не соглашаться на вступление Украины в НАТО, пока он остается главой правительства страны. Об этом написало Politico.

«Пока я остаюсь главой словацкого правительства, я дам указание депутатам, которые находятся под моим контролем как председателя [правящей партии Smer], никогда не соглашаться на вступление Украины в НАТО», — заявил Фицо в программе O päť minút dvanásť, передало Politico.

Как отметило СМИ, такое заявление словацкого премьера “подчеркивает политические трудности”, которые, вероятно, появятся при возможном вступлении Украины в НАТО в будущем. При этом слова Фицо контрастируют с позицией нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который на днях заявил, что “Украина ближе к НАТО, чем когда-либо прежде, и продолжит идти по этому пути, пока не станет членом нашего альянса”.

Как пояснило Politico, согласно учредительному договору НАТО 1949 года, решение о расширении альянса принимается единогласно, а это значит, что противодействие Фицо вступлению Украины в организацию действительно может заблокировать членство страны как минимум до конца текущего срока полномочий словацкого премьера в 2027 году.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в НАТО в конце сентября начали разрабатывать план масштабной эвакуации раненых с линии фронта на случай возможной войны с Россией. Об этом сообщил глава командования по логистике Альянса немецкий генерал-лейтенант Александр Зольфранк.

В НАТО начали готовить план масштабной эвакуации на случай войны с Россией