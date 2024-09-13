«Меняет суть конфликта» - Путин пригрозил НАТО войной, если США разрешат Украине наносить удары вглубь России

Опубликовано: 13.09.2024 07:46 , Обновлено: 13.09.2024

Президент России Владимир Путин пригрозил странам НАТО войной, если власти США разрешат Киеву наносить удары западным оружием вглубь России. Такое заявление российский лидер сделал 12 сентября после выступления на пленарном заседании Форума объединённых культур.

Комментируя слухи о том, что Киев требует от своих западных союзников, в том числе в Вашингтоне, разрешение на то, чтобы наносить удары западным оружием большой дальности вглубь территории России, Путин заявил, что такой шаг изменит “суть конфликта” России и Украины.

Он упрекнул западные страны в “подмене понятий” и заявил, что украинские военные и сейчас бьют вглубь России, но пока преимущественно с помощью беспилотных летательных аппаратов.

“Но когда речь идёт об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, это совершенно другая история. Наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает, это данные только со спутников или Евросоюза, либо США”, - заявил Путин.

Он также отметил, что в настоящее время полётные задания в западные ракетные системы могут вносить “только военнослужащие стран НАТО”, а украинские военнослужащие “делать этого не могут”.

“Поэтому речь идёт не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идёт о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет”, - процитировала Путина пресс-служба Кремля.

По словам российского президента, если такое решение будет принято на Западе, “это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, США, европейских стран в войне на Украине”.

“Это их прямое участие, и это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией”, - заявил Путин.

В этом случае, подчеркнул он, российские власти намерены “принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться”.

Как отреагировали на Западе?

На Западе уже отреагировали на заявление Путина. Так, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который в пятницу, 13 сентября, отправился в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом, категорично заявил, что российская сторона может “немедленно завершить конфликт”.

“Россия начала этот конфликт. Россия незаконно вторглась на Украину. Россия может немедленно положить конец этому конфликту. Повторюсь, именно Россия начала это в первую очередь. Они спровоцировали конфликт, именно они действуют незаконно”, - заявил британский премьер.

Байден рассказал о возможности разрешить Украине бить ракетами вглубь России. Что ответили в Москве?

Ранее Telegraf.news сообщил, что в последнее время в украинских и в западных СМИ регулярно поднимается вопрос о том, чтобы снять запрет для Украины на удары высокоточным западным оружием вглубь России. На это накануне намекнул госсекретарь США Энтони Блинкен, а ранее - президент Джо Байден, который заявил, что его администрация «сейчас занимается» этим вопросом. Британская газета The Guardian на днях сообщила, что такое решение “уже принято”, однако о нём не будет объявлено публично.

Блинкен намекнул, что США разрешат Украине наносить удары западным оружием вглубь России — The Guardian