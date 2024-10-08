Совет ЕС утвердил "новый режим санкций" против России

Опубликовано: 08.10.2024 16:34 , Обновлено: 08.10.2024

Совет ЕС во вторник, 8 октября, утвердил новый режим санкций против России. В Совете ЕС заявили, что расширение санкций стало "ответом на дестабилизирующие действия России за рубежом".

“Новые стандарты позволят ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства России, которые подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран”, - говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте Совета ЕС.

В обосновании нового санкционного режима, утверждённого по предложению Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, руководство ЕС обвинило Москву в “подрыве избирательных процессов”, “угрозах и саботаже экономической деятельности”, дезинформации и “иностранном манипулировании информацией и вмешательстве”, а также в “вредоносной кибердеятельности”.

Сами санкции, как и прежде, заключаются в заморозке российских активов за рубежом, визовых ограничениях для физических лиц, а также запрет для европейских компаний на сотрудничество с включёнными в санкционные списки гражданами и юрлицами.

Кто именно попадёт под расширенные санкции ЕС, пока не сообщается - речь пока идёт лишь об установлении новых “рамок ограничительных мер”, а не о конкретных запретах для конкретных людей и компаний.

В России пока решение руководства ЕС не комментировали.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Жозеп Боррель на днях заявил, что война России и Украины может быть закончена за 15 дней. По мнению главы европейской дипломатии, именно столько продержится украинская армия без финансовой и практической поддержки со стороны западных союзников Киева.

«Но хотим ли мы этого?» — Боррель рассказал, как закончить войну в Украине «за 15 дней»