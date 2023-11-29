В Украине началось то, что Киев ожидал в России. Поражение близко?

Опубликовано: 29.11.2023 13:07 , Обновлено: 04.07.2024

Западные эксперты признали, что в Украине началось то, на что надеялись власти Киева. Но только там ожидали развал власти и конфликт военных в Москве, а получилось наоборот. Британское издание The Economist опубликовало статью об "открытом противостоянии" между президентом Владимиром Зеленским и главкомом Валерием Залужным.

Представители украинских властей не раз заявляли, что надеются на победу над Россией в том числе и потому, что там из-за неудач на фронте начнутся народные волнения и конфликты в элитах, что должно было закончится бунтом и распадом РФ.

В начале 2023 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Россия потерпит еще несколько тактических поражений в Украине, а потом там начнутся волнения и выход из состава федерации этнических республик.

“Это объективный исторический процесс, и Россия через этот процесс пройдет. Это будет являться одним из обязательных последствий войны. И где-то внутри России это уже начинает вырисовываться… Понятно, что еще должно пройти какое-то время и должны произойти поражения России на тех или иных направления в Украине”, - заявил тогда представитель Офиса Зеленского.

Однако реальность оказалась такова, что именно в Киеве гражданские и военные власти вступили в уже открытый конфликт. The Economist сослалось на высокопоставленный источник в украинском правительстве, который заявил, что отношения между Залужным и Зеленским можно назвать «ужасными».

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Все из-за контрнаступления, которое широко рекламировалось в том числе и самим президентом Украины как решающее и важное. Однако к началу зимы стало ясно, что ВСУ не смогли пробить эшелонированную оборону россиян на юге и востоке Украину. В итоге, в наступление перед началом зимы пошла уже Россия. А в Украине заговорили о нехватке солдат в истощенных неудачным контрнаступлением бригадах.

Источник британского издания заявил, что отношения подпортили оценки Валерия Залужного ситуации на фронте. По мнению офиса Зеленского, глава Генштаба ВСУ «поступал неразумно», противореча более оптимистичным публичным заявлениям Зеленского.

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При этом в окружении президента Украины, на самом деле, не могут опровергнуть оценки генерала, что злит Зеленского ещё больше. Теперь украинские элиты пытаются переложить друг на друга вину за провал. И все это вылилось в публичные заявления и жесты.

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По данным источника, Залужный проходит свидетелем по уголовному делу о сдаче юга Украины. При этом он не исключил, что статус главкома в этом процессе ВСУ может измениться.

По словам собеседников издания, угроза уголовного обвинения призвана «держать в узде» Залужного. При этом источник в украинском генштабе отметил, что Залужный выступает в СМИ именно для того, чтобы застраховаться от уголовного преследования.

Конфликт не мог не сказаться на моральном духе в ВСУ. И если в ближайшее время украинские власти, как гражданские, так и военные не смогут достигнуть какого-то консенсуса, то они столкнуться с проблемой мобилизации новых военных. Украинцы вряд ли захотят идти воевать, не понимая, к чему идёт страна.

“Политики говорят, что их генералы - олухи с подготовкой времен СССР. А генералы говорят, что политики - мешающие им болваны… У победы много отцов, но никто не хочет быть родителем патовой ситуации”, - заявил анонимный украинский чиновник.

Ситуацию ухудшает и то, что Владимир Зеленский подозревает Валерия Залужного в политических амбициях. В интервью в ноябре он прямо заявил, что главе Генштаба нельзя заниматься политикой, пока он занимает эту должность.

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При этом, Владимир Зеленский возложил вину на Россию, заявив, что та готовит свой “майдан” в Украине, чтобы сместить его с поста президента. Украинская разведка, в свою очередь, утверждает, что Кремль поставил перед собой три цели: укрепление народной поддержки в России, подрыв доверия к Западу, и усиление недовольства внутри Украины.

Как минимум, к одной цели Россия уже приблизилась. Западным странам будет все тяжелее оказывать поддержку Украину, если ее власть будут разрывать внутренние конфликты, настолько серьезные, что будут становиться публичными.

“Нардеп Ярослав Железняк говорит, что все еще существует “широкое согласие” по фундаментальным вопросам национальной безопасности. Но один из известных депутатов в собственной партии президента сказал, что толкотня уже сделала Украину “нестабильной”. Ошибки делаются “со всех сторон”. А попытки президента “централизовать процесс принятия решений” и “подавить инакомыслие” имеют противоположный эффект”, - говорится в материале.

В итоге Украина рискует остаться без должной поддержки стран-союзниц, что сделает невозможным ее победу на поле боя. В таком случае Киеву придется пойти на позорные для компромиссы и уступки России.

Военный переворот в Украине реален?

И это ещё не самый худший вариант. В последние дни в украинской прессе появились новости об угрозе военного переворота в Киеве.

Известный украинский активист, основатель организации StateWatch Александр Леменов намекнул на военный переворот, если партия “Слуга народа” и Офис президента будут продолжать нападки на главкома Залужного.

“Что можно сказать о таком стиле коммуникации? Мне не хватает слов, чтобы описать… Они доиграются. Мы потеряем еще территории. Но не все, далеко не все. А в Киеве действительно сменится власть, но не на российскую, а на военную.

Однако я категорически против подобного стиля дискуссии. Некоторые забывают, кто держит фронт. Не нардепы, а Вооруженные силы Украины”, - написал Леменов в ответ на заявление депутатки от президентской партии Безуглой.

Та же заявила, что главком ВСУ Валерий Залужный не имеет плана войны на 2024 год, и потому должен уйти в отставку.

Ранее Телеграф писал, что Украина в результате провала контрнаступления, кажется, переживает самые тяжелые времена после первых месяцев войны. Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак не подбирал слова, когда дал оценку поведению главы Генштаба Валерия Залужного и президента Владимира Зеленского.

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