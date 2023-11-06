Залужный лайкнул Арестовича. Глава ВСУ ушел в оппозицию Зеленскому?

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Опубликовано: 06.11.2023 19:56 , Обновлено: 04.07.2024

Глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный 6 ноября лайкнул сообщение экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича. Тот, кстати, объявился в США. По данным некоторых источников, он проведет переговоры с американскими политиками уровня Конгресса.

“Нужно менять не людей, а правила. По старым правилам, хорошие люди за несколько месяцев становятся плохими. На верные правила подтягиваются новые правильные люди”, — заявил Алексей Арестович.

И это сообщение одобрил Валерий Залужный, воспользовавшись свои личным (закрытым от публики) аккаунтом в Facebook. Есть ещё его официальная страница Главнокомандующего ВСУ, но ее Валерий Залужный использует только для важных и официальных сообщений.

О том, что это настоящий аккаунт Валерия Залужного свидетельствуют многочисленные ссылки украинских депутатов, военных и политиков, которые часто так обращаются к главе Генштаба в соцсетях, сообщило издание “Страна”.

В последние дни в Украине в информационном поле произошел раскол. Он ещё не означает политического кризиса, но вызвал большое беспокойство в США и Европе. Статьи в The Times (про окружение Зеленского и его оценку президента) и в The Economist (Валерий Залужный там рассказал о том, что Украина оказалась неспособной провести контрнаступление) вызвали негативную реакцию со стороны политических властей Украины. Самому Зеленскому и его советникам пришлось опровергать заявления главнокомандующего ВСУ.

«Это не патовая ситуация. Россия контролирует небо. Мы бережем наших военных. Просто бросать, как Россия бросает как мясо своих людей, никто не хочет. Как побороть это? F-16, надо ждать, когда ребята научатся, когда они вернутся. Когда на фронте есть ПВО, военные идут вперед, используют технику», — заявил Владимир Зеленский на совместной с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пресс-конференции.

Зеленский заявил, что на фронте «ситуация не патовая»

Затем президент Украины ещё несколько раз повторил, что верит в победу ВСУ, настаивая, что не готов идти на перемирие.

“Даже если мы чувствуем себя сильными и у нас много энергии, это не значит, что мы хотим сражаться всю жизнь. Потому что цена высокая. Война забирает лучших из нас: лучших героев, лучших мужчин, женщин, детей. Но мы не готовы отдать свою свободу террористу Путину. Вот почему мы боремся”, - передает его пресс-служба через официальный тг-канал.

В украинском издании “Страна” считают, что последовавшее после публикаций демонстративное увольнение командующего сил специальных операций Украины (ССО) Виктора Хоренко по решению Зеленского стало неким ответом за несогласованные заявления главы Генштаба Залужного.

Хоренко пользовался авторитетом среди военных. Возможно, Владимир Зеленский таким образом хотел показать, что в украинской армии нет неприкасаемых, намекнув, что тем не стоит идти в политику.

“На фоне всего этого в политических кругах получила широкое распространение версия, что все происходящее сейчас - звенья одной цепи. Залужный становится (не исключено, что, при поддержке Запада) альтернативой Зеленскому и пойдет на выборы президента, которые, по упорным слухам, уже готовятся на март 2024 года. И на этих выборах имеет все шансы победить действующего главу государства”, - сообщило издание “Страна”.

Согласно Конституции Украины, выборы в период военного времени проводить нельзя. Но как часто уже бывало в украинской истории, власти могут пойти на изменения в законах ради сиюминутной необходимости.

В украинской прессе не исключают, что Офис Зеленского может даже пойти на увольнение Валерия Залужного, заменив военноначальника более лояльными генералом Сырским или главой ГУР Будановым.

В таком случае заявления Залужного и его “лайки” критику властей Арестовичу могут быть предупреждающими шагами и даже очень прозрачными намеками на то, что просто так он не сдастся.

Арестович ищет поддержки в США?

В то же время, бывший советник Офиса президента в последние месяцы активно критикует власти Украины. А недавно даже предложил свою предвыборную программу на случай проведения выборов президента.

Он пообещал ввести «чрезвычайное положение» в экономике, сфере нацбезопасности, энергетике, финансах. По его словам, он так решил добиться сокращения процедур и ускорения развития.

Арестович пошел в президенты Украины и пообещал договориться с Россией и «коллективным Западом»

При этом он подтвердил информацию, что уехал из Украины, опубликовав фотографию на фоне Капитолия в Вашингтоне. Значит ли это, как пишут некоторые российские источники, что Арестович ведёт кампанию по поиску поддержки в США, пока неясно.

Как бы то ни было, дуэт Арестовича и Залужного может стать убийственным для президентской перспективы Зеленского. И это не может его не беспокоить.

“Огромный фальстарт”

Владимир Зеленский сам не комментировал амбиции своего бывшего соратника. Однако советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк упрекнул своего экс-коллегу Арестовича в завышенных личных амбициях.

“Давайте все же сначала война, а потом все остальное. То есть амбиции на втором месте должны быть. Не все это понимают, к сожалению. И мне кажется, что это огромный фальстарт, который будет наносить много вреда Украине как концепции государства. Не конкретно кому-то — президенту, Офису президента, а именно концепции государства”, - заявил политик.