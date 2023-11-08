"Это шокирует" - Польский генерал Скшипчак рассказал, к чему привели разногласия Залужного и Зеленского

🎤 Мнение

Опубликовано: 08.11.2023 14:23 , Обновлено: 04.07.2024

Украина в результате провала контрнаступления, кажется, переживает самые тяжелые времена после первых месяцев войны. Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак не подбирал слова, когда дал оценку поведению главы Генштаба Валерия Залужного и президента Владимира Зеленского.

По его мнению, в Украине наступает очень трудный период, потому что Россия готовится к зимнему наступлению. И неверные заявления Владимира Зеленского и Валерия Залужного лишь ухудшают атмосферу в ВСУ и среди остальных украинцев.

После заявлений Валерия Залужного л том, что он допустил ошибку при планировании операций на южном фронте, по всей видимости, украинское командование решило прекратить контрнаступление, которое не принесло ожидаемого прорыва (украинские войска продвинулись на некоторых участках на 17 километров).

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И такая ситуация выгодна только России, так как она получила возможность накопить новые резервы и перестроить линии обороны, а также подготовиться к своим наступательным операциям.

По мнению польского генерала Вальдемара Скшипчака, военный, публично произносящий подобные слова, не имеет права командовать.

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“Невероятно! То, что он сделал, является величайшим поражением Украины. Вы не смогли бы дать Путину большего повода для удовлетворения. Теперь у российских командиров появится импульс, у них усилится вера в то, что они не будут побеждены на поле боя, и этим они обязаны Залужному”, - возмутился бывший командующий сухопутными войсками Польши.

“Больше всего мне жаль тысячи павших украинских солдат. Те, кто шел в бой, веря, что операция запланирована на победу. И что? Оказывается, это было зря. Это шокирует”, - признался генерал Скшипчак, передает WP.pl.

По его мнению расчет украинского командования, что потери среди российских солдат остановят агрессию, изначально было ошибочным. По его словам, у России больше человеческих и военных ресурсов, чем у Украины, а Кремль не принимает во внимание потери.

“Я думаю, что Залужному не хватило компетентности для руководства крупными операциями. Мы увидели, что с лета 2022 года не было идей, как провести операцию и победить русских. Если ему так посоветовали натовские эксперты, то понятно, что они не знают российских военных доктрин, добавляет наш собеседник”, - заявил польский генерал.

Американское издание Washington Post пришло в совсем материале к похожим выводам.

“После 20 месяцев тотальной войны в ранее непоколебимом национальном единстве Украины начинают проявляться общественные разногласия. Вопрос о тупиковой ситуации особенно чувствителен, поскольку украинские чиновники опасаются, что предполагаемый тупик может означать, что на них будут оказывать давление в переговорах с Россией, которые вынудят их уступить территорию”, - говорится в статье Washington Post.

Разногласия усиливаются из-за перспектив “еще одной суровой зимы практически без надежды на какой-либо значительный прогресс на южном фронте”.

Американские эксперты считают, что “правительству Зеленского становится все труднее убедить даже близких союзников в том, что нужно поставить еще больше оружия, денег и других ресурсов, чтобы отбросить российские войска”.

Ранее Телеграф сообщил, что депутат Верховной Рады (ВР) Владимир Арьев 7 ноября написал, что сообщил о том, что Офис Зеленского готовит отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Правда, потом удалили свое сообщение и заявил, что ему опровергли эту информацию.

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