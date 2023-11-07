"Слишком много нахрюков" - В Верховной Раде Украины сообщили о скорой отставке Залужного. А потом опровергли

Опубликовано: 07.11.2023 18:40 , Обновлено: 04.07.2024

Депутат Верховной Рады (ВР) Владимир Арьев 7 ноября написал, что сообщил о том, что Офис Зеленского готовит отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Правда, потом удалили свое сообщение и заявил, что ему опровергли эту информацию.

Сначала депутат ВР сообщил, что до него дошли слухи, что министр обороны Украины Рустем Умеров внёс Владимиру Зеленскому представление об увольнении главы Генштаба Валерия Залужного.

«Я не могу утверждать, что отставка произойдет. Может, это просто элемент давления и шантажа», — уточнил Владимир Арьев.

На его сообщение отреагировал один из советников Офиса президента Украины Сергей Лещенко, который отрицал наличие таких планов на Банковой. После этого депутат удалил свое сообщение и заявил, что его различные источники опровергли слухи.

«Никто ничего не вносил, кроме бациллы лжи в уста соратника Порошенко. Но депутат-порохобот не просто лжет, а сознательно манипулирует, говорит, что представление внесено на ставку, которая вообще не уполномочена это рассматривать. А когда этот фейк в который раз умрет своей смертью, порохоботы будут врать, что спасли Залужного своей информационной диверсией», - заявил Сергей Лещенко.

Глава Офиса президента Ермак отреагировал тоже жестко: “Слишком много нахрюков”.

Ранее Телеграф писал, что за последнюю неделю в Украине в информационном поле произошло несколько событий, которые заставили западную и украинскую прессу поднять вопрос о разногласиях и взаимном недовольстве между главой Генштаба и президентом Украины.

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В некоторых СМИ даже появилась информация, что Валерий Залужный может участвовать в президентских выборах, как конкурент Зеленского. И это при том, что у армии Украины рейтинг доверия выше, чем у президента и глава Генштаба этим мог бы вполне воспользоваться.

Однако в понедельник, 6 ноября, вечером Владимир Зеленский сообщил, что не видит возможности провести в ближайшее время авторы главы государства. «Я считаю, что сейчас выборы не ко времени», — сказал он в вечернем видеообращении.

“Если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, которые способны ставить точки и давать обществу все необходимые ответы, чтобы не осталось пространства для конфликтов и чужой игры против Украины”, - заявил он.

“Сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно как-то так, легкомысленно и играя, вбрасывать в общество тематику выборов”, - заявил он.