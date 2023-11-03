У Зеленского раскрыли "план победы" над Россией

Опубликовано: 03.11.2023 20:49 , Обновлено: 04.07.2024

В офисе Зеленского 3 ноября отреагировали на появившиеся в западной прессе сообщения, что война в Украине зашла в тупик. Советник офиса президента Михаил Подоляк написал, что у властей Украины есть "очевидный план победы".

Дискуссия разразилась с новой силой после статьи главы Генштаба Украины Валерий Залужного в Economist и репортажа американского журналиста журнала Time. В западной прессе снова задались вопросами, к может ли Украина рассчитывать на победу военным путем и что ей для этого нужно от стран-союзниц.

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Валерий Залужный признал, что надежды на то, что россияне и Кремль ужаснутся потерям в Украине и отступят, не оправдались. «Россия потеряла убитыми не менее 150 тысяч человек. В любой другой стране такие потери остановили бы войну», - заявил он, добавив, что для победы Украине нужны новые современные военные технологии.

Главная цель - смута в России?

В свою очередь, Михаил Подоляк настаивает, что план победы у Офиса на Банковой есть. “Цели и стратегии Украины очевидны и понятны, и у нас есть четкое представление о том, как выглядит “окончание войны. Несмотря на все трудности на нынешнем этапе войны…”, - написал он в своем твиттере.

“Увеличение поставок оружия для достижения технологического превосходства на поле боя. Значительные тактические поражения для России. Крах российских оборонных заказов. В результате этого: неконтролируемое возвращение агрессивных мобилизованных сил в Россию – крах фундаментальных мифов российской пропаганды – окончательное снижение влияния “путинской вертикали” внутри России – самоизоляция России - внутренние беспорядки – замена нынешних российских элит переходным периодом элиты”, - написал Михаил Подоляк.

По его мнению, в результате всего этого Россия на определенный период времени будет вынуждена сосредоточиться на внутренних проблемах и начнет занимать то место в мире, которого она действительно заслуживает (место в качестве неглобального игрока).

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Ранее Телеграф писал, что глава Генштаба Украины Валерий Залужный в статье для The Economist признался, что контрнаступление ВСУ на юге Украины провалилось из-за неправильного планирования и ошибок командования в оценке возможностей войск.

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В то же время, американский журнал Time опубликовал большую статью, где рассказал, какие настроения царят в Офисе Владимира Зеленского. Оказалось, что там не все могут рассказать правду президенту Украины.

«Он обманывает себя» — Советники боятся сообщить Зеленскому, что Украина не выигрывает войну — Time

А бывший советник Зеленского Алексей Арестович и вовсе предложил и вовсе отказаться от борьбы с россиянами, пойдя на компромисс, в том числе территориальный.

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