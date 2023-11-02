"Подумал, что с солдатами что-то не так" - Залужный рассказал, почему провалилось контрнаступление Украины

🎤 Мнение

Опубликовано: 02.11.2023 13:49 , Обновлено: 02.11.2023

Глава Генштаба Украины Валерий Залужный в статье для The Economist признался, что контрнаступление ВСУ на юге Украины провалилось из-за неправильного планирования и ошибок командования в оценке возможностей войск.

По его словам, когда украинские войска завязли в массированных, укреплённых минными полями, линиях российской обороны, он сначала возложил вину на командиров на местах. Он признался, что думал, что с ними “что-то не так, поэтому поменял некоторых из них”.

Когда и такой шаг не помог, он задумался над компетенциями рядовых украинских военных. “Потом я подумал, может быть, наши солдаты не годятся для такой задачи, потому перевел их в некоторые бригады”, — сказал Валерий Залужный.

Однако и такой шаг не помог. Тогда главнокомандующий ВСУ вспомнил про старую книгу, которую когда-то читал. Он “приказал подчинённым найти книгу, которую он однажды увидел, будучи студентом военной академии”.

Это оказался военный труд под названием “Прорыв укрепленной полосы”, который опубликовал в 1941 году советский генерал-майор Смирнов, анализировавший сражения Первой мировой войны.

“И не прочитав даже половины, я понял, что мы находимся именно там, потому что, как и тогда, уровень нашего технологического развития на сегодняшний день поставил в ступор и нас, и наших врагов”, – сделал вывод Валерий Залужный.

Ранее Телеграф сообщил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что переход конфликта с Россией в стадию позиционной войны “несёт огромные риски для украинских вооруженных сил и государства” и, наоборот, “пойдёт на пользу” противнику. В этом случае, по словам главкома, у России будет возможность “восстановить свою военную мощь”.

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В свою очередь, Алексей Арестович, бывший советник офиса Зеленского, предложил Украине согласится на перемирие и не отвоевывать территории у России. По его словам, ВСУ просто не могут на данный момент это сделать.

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