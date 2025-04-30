В Литве призвали устраивать палы травы весной. Это зачем?

Опубликовано: 30.04.2025 09:38 , Обновлено: 30.04.2025

Пока белорусское Министерство по чрезвычайным ситуациям без устали призывает не сжигать сухую траву весной, в соседней Литве выступили с прямо противоположной инициативой. Узнали, какие аргументы в поддержку весенних палов озвучил литовский натуралист Андрюс Гайдамавичюс.

В соседней Литве, как и в Беларуси, действует строгий запрет на весенние палы в частности, на лугах. Однако, в последнее время всё чаще стали звучать призывы пересмотреть эту практику и снять действующие запреты. Причиной тому - расплодившиеся клещи. Их нашествие, как оказалось, стало проблемой не только для белорусов, но и для наших восточных соседей.

В интервью литовскому порталу LRT натуралист Андрюс Гайдамавичюс заявил, что сегодня в среднем каждый третий клещ является переносчиком боррелиоза или энцефалита. Это опасные инфекционные заболевания, зачастую заканчивающиеся инвалидностью, а порой и летальным исходом для человека, которого укусил клещ. Именно поэтому, по мнению эксперта, следует вернуться к практике весенних палов, чтобы предотвратить бесконтрольное размножение этих потенциально опасных паукообразных.

В качестве аргумента, подтверждающего пользу весенних палов, Гайдамавичюс привёл результаты исследования американских ученых, которые в течение 10 лет наблюдали за тем, как пожары влияют на популяции клещей. По словам эколога, авторы исследования установили, что наибольшая эффективность достигается, когда сухая растительность выжигается на определенной территории в течение 4 лет подряд. Это не всегда возможно, но даже если устраивать палы раз в 5 лет, численность клещей сократится минимум на 30%.

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“Полностью остановить распространение клещей путем сжигания не удастся, но можно остановить неконтролируемое размножение и тем самым спасти здоровье и даже жизнь многих людей”, - заявил учёный, который сам несколько раз переболел болезнью Лайма.

При этом ущерба экосистеме, по словам Гайдамавичюса, контролируемые палы не наносят такой серьёзный ущерб, как полагают многие. Главное, по словам учёного, выбрать правильное время. Так, натуралист Бронюс Шаблявичюс предложил устраивать контролируемые палы в той местности, где высокая популяция клещей, в марте, до окончательно отступления заморозков. В это время, по словам учёного, большинство других животных ещё спят под землей, а клещи, проголодавшиеся после зимы, уже начинают ползать по сухой траве.

[info_b]Кстати, в Беларуси из-за аномально тёплой зимы первый в 2025 году случай обращения за медицинской помощью после укуса клеща зарегистрировали в Могилёве ещё в конце января. [/info_b]

Когда и как именно предложили устраивать палы в Литве?

Ранее утверждалось, что клещи активизируются при повышении температуры воздуха выше 5 градусов по Цельсию, но по последним наблюдениям, они проявляют свою активность, едва воздух прогревается выше нуля. Всё дело в том, что клещи — это паукообразные, а большинство паукообразных обладают более высокой переносимостью низких температур.

Кроме того, специалисты призывают при проведении контролируемых палов в более позднее время ограничиваться небольшими площадями и заранее отпугивать всех мелких млекопитающих, птиц и рептилий. Также важно следить за тем, чтобы сжигаемый субстрат (сухая трава или лесная подстилка) не был слишком сухим, пояснили эксперты.

“Его нижняя часть должна быть влажной, тогда огонь будет распространяться только по поверхности и поразит в основном клещей”, — объяснил натуралист.

Кстати, несмотря на то, что основной ареал обитания клещей - это леса, луга и лесопарки, подцепить потенциально опасного паукообразного можно даже в “бетонных джунглях”. дело в том, что одним из основных переносчиков клещей являются уличные кошки, так что даже городские жители не защищены от этой заразы.

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“Последствия будут ужасными”

Однако, как и в Беларуси, у литовских специалистов нет единого мнения по этому вопросу. Так, Артурас Гришка, главный специалист Биржайского отдела охраны окружающей среды, считает даже контролируемые палы не подходящим способом сокращения популяции клещей. По его словам, это будет иметь печальные последствия для дикой природы, почвы и даже атмосферы.

“Нельзя жечь все луга, а если начнутся массовые выжигания, то последствия будут ужасными. Согласитесь, обычный человек не будет учитывать всех природных условий, и так называемое контролируемое выжигание может закончиться печально”, - заявил специалист.

Он также обратил внимание на то, что в дикой природе не только клещи размножаются на лугах ранней весной. В траве зимует множество птиц, которые могут оказаться под ударом. Кроме того, чтобы заметно сократить популяцию клещей, по словам Гришки, выжечь придётся огромные территории, так что решение - не из простых.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в Беларуси спасатели два раза в год - весной и осенью - устраивают настоящую информационную войну в попытках убедить белорусов не сжигать сухую траву на своих участках. Так, на днях МЧС попыталось сделать это на примере мировых звёзд — немецкой метал-группы Rammstein и “короля” российской эстрады Филиппа Киркорова, а прошлой осенью - “при участии” Арнольда Шварцнеггера.

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