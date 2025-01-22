В Могилёве медики зафиксировали первый укус клеща в 2025 году. Так рано?

Опубликовано: 22.01.2025 17:25 , Обновлено: 22.01.2025

В Могилёве зарегистрировали первый в 2025 году случай обращения за медицинской помощью после укуса клеща. Об этом сообщили газете «Приднепровская нива» в Могилевском зональном центре гигиены и эпидемиологии.

Как отметили специалисты, «аномально тёплая» зима с температурой выше 0°C и отсутствием снежного покрова создала благоприятные условия для активности клещей. «При такой „мягкой“ зиме можно встретиться с клещами, хотя не в тех количествах, как весной. В связи с аномальными погодными условиями существует риск нападения клещей как на человека, так и на животных», — заявили в центре.

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Клещи зимуют в опавшей листве, сухой траве и лесной подстилке, а в дом их могут занести домашние животные. Медики напомнили, что при обнаружении присосавшегося клеща у животного, его необходимо удалить, соблюдая меры предосторожности.

Как правило, удалить клеща человеку можно в поликлинике по месту жительства или травмопункте.

Если пострадавший избавился от клеща самостоятельно, врачи настоятельно рекомендуют в течение первых 72 часов принять профилактическое лечение.

Ранее редакция Telegraf.news рассказывала, что избежать атак опасных кровососов можно благодаря специальным средствам, запах которых должен отбить у них желание посещать поверхность человеческого тела. Однако не всегда такие средства безопасны либо находятся поблизости. Можно приготовить эффективное средство для отпугивания клещей самостоятельно. Оно станет более дешёвой и натуральной альтернативой химическим репеллентам, и им можно защитить не только себя, но и своих домашних питомцев.

Этот домашний репеллент спасёт от клещей и вас и питомца. Как приготовить?