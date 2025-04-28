МЧС Беларуси показало на примере Rammstein и Киркорова, почему нельзя сжигать траву

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Опубликовано: 28.04.2025 16:40 , Обновлено: 28.04.2025

Очередной "шедевральный" ролик выложили в своём TikTok-аккаунте белорусские спасатели. На этот раз убедить белорусов не сжигать сухую траву на своих участках МЧС попыталось на примере мировых звёзд - немецкой метал-группы Rammstein и "короля" российской эстрады Филиппа Киркорова.

Свой новый информационно-просветительский ролик белорусское МЧС выстроило на популярном противопоставлении “ожидание - реальность”. В качестве “ожидаемой” картинки авторы ролика использовали кадры выступления Rammstein, которые славятся своими зрелищными пиротехническими шоу с использованием настоящих огнемётов. Печальную “реальность” в ролике белорусских спасателей воплощали кадры с выступления Киркорова (или репетиции - по короткой нарезке видео судить сложно).

Этим роликом спасатели тонко намекнули на то, что эффект от выжигания травы может оказаться не таким, как вы ожидаете. Более того, ранее специалисты ведомства в присущей им в соцсетях ироничной манере напомнили, что помимо печальных последствий пожара, который может спровоцировать сжигание сухой растительности, за эти действия в Беларуси можно поплатиться рублём. Прошлой осенью для того, чтобы предупредить белорусов о внушительном штрафе (сегодня он составляет до 1260 рублей) МЧС “привлекло” Арнольда Шварцнеггера.

МЧС «привлекло» Шварцнеггера, чтобы предупредить белорусов о штрафах до 1200 рублей

[info_b]Напомним, в соответствии со статьей 16.40 Кодекса об административных правонарушениях за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках белорусам может грозить штраф от 10 до 30 базовых величин (сегодня это равноценно 420—1260 рублей).

Кроме того, правоохранители в Беларуси имеют право привлечь владельцев земельных участков к административной ответственности по статье 16.41. За разведение костров в запрещенных местах может грозить штраф до 12 базовых величин (504 рубля на сегодняшний день).[/info_b]

Отметим, что белорусские спасатели всегда отличались своей креативностью, причём порой весьма неожиданной. Так, несколько лет назад “пасхалки” от спасательной службы в виде экстренного номера телефона МЧС белорусы начали замечать на упаковках с едой - овсяных хлопьях, глазированных сырках, бутылках с фруктовым соком, молочной продукции некоторых белорусских производителей и даже на куриных яйцах.

«На всякий пожарный» — Белорусы в TikTok сломали головы, зачем на пачках с овсянкой написали телефон МЧС. Объясняем

А начинался креатив спасателей с тематических карикатур, которые и сейчас можно встретить в информационных флаерах, плакатах, а также в соцсетях ведомства.





