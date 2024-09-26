МЧС «привлекло» Шварцнеггера, чтобы предупредить белорусов о штрафах до 1200 рублей

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Опубликовано: 26.09.2024 17:23 , Обновлено: 26.09.2024

МЧС опубликовало в своем аккаунте TikTok ролик, в котором "привлекло" Арнольда Шварцнеггера, чтобы предупредить белорусов о штрафе до 1200 рублей осенью.

Ведомство использовало в своем видео фрагмент из фильма “Терминатор 2”, добавив туда белорусского спасателя в дыму. “Не жгите сухую траву на корню”, - предупредили под напряженную музыку в МЧС.

“Я больше не буду! А вы?” - ответил терминатор.

К слову, ранее в МЧС рассказывали о последствиях за сжигание сухой травы: «Помните, что выжигать сухую траву категорически запрещено. Нарушителям грозит штраф от 10 до 30 базовых величин [от 400 до 1200 рублей]». В ведомстве рекомендовали сгребать листья, сухую траву и прочий мусор в кучи и сжигать, но только в безветренную погоду и с соблюдением определенных мер безопасности.

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“Даже терминатор задумался, стоит ли”, - написал под роликом один комментатор.

“Спасибо от лесхоза, реально замучили уже с этим палом травы, сколько леса нам пожгли”, - пожаловалась другая.

“Наше МЧС загасит даже терминатора”, - высказал уверенность третий.

Ранее Telegraf.news сообщал, что МЧС Беларуси опубликовало в своем аккаунте в TikTok ролик с “участием” президента США Джо Байдена. Ведомство перед началом нового учебного года решило напомнить правила безопасности родителям.

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