Обрабатывают ли белорусские леса от клещей? В Минлесхозе рассказали, как обезопасить себя от "опасных организмов"

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Опубликовано: 10.04.2025 10:57 , Обновлено: 10.04.2025

Консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Овсей на пресс-конференции рассказал, обрабатывают или нет леса страны от клещей. Он дал совет, как человеку обезопасить себя от этих "опасных организмов".

В качестве меры защиты от клещей представитель Минлесхоза посоветовал носить плотную, заправленную, “несвободную” одежду, “чтобы насекомое не смогло подняться и заползти уже на тело”.

А вот обработку лесных массивов повсеместно, со слов Овсея, не проводят. “Лес все-таки - живой биологический объект”, - пояснил он. Консультант управления лесного хозяйства ведомства сказал, что, во-первых, у специалистов “не хватит мощностей, чтобы везде это мероприятие [обработку от клещей. - прим. ред.] провести”.

“Второй момент: это тоже нарушает баланс в природе, что не есть хорошо. Поэтому обработки проводятся только в рекреационных зонах”, - добавил Овсей.

В комментариях под видео одна пользовательница TikTok спросила: “Почему общество должно делать прививки от заболеваний, которые не дают 100% гарантии, но не обеспечивается безопасное пространство от неизвестных вредителей?”

«Все ноги в них» — В Каменецком районе показали атаку клещей в марте. Или лосиной мухи?

Как защититься от клещей?

По [link href=“http://ocge-grodno.by/index.php/news_epid/sezon-kleshhej-otkryt/” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, важнейшая мера профилактики клещевых инфекций — индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасных территориях (леса, лесистая местность возле рек и пр.):

правильное ношение одежды, которая максимально закрывает тело и предупреждает заползание клещей,

применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожи,

само- и взаимоосмотры для своевременного удаления клещей.

Акарицидами называют химические или биологические вещества для уничтожения клещей.

При обнаружении присосавшегося клеща его нужно в кратчайшие сроки удалить и обратиться в учреждение здравоохранения по месту жительства для прохождения профилактического лечения и медицинского наблюдения.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok опубликовали ролик, в котором белорус пожаловался на клещей в феврале. На видео заметен один клещ на руке мужчины, он утверждает, что нашел насекомое возле реки. Судя по тегам к видео, это произошло в Волковысском районе на Гродненщине.

«В этом году в лесах будет тьма» — Белорус пожаловался на клещей в феврале возле речки. Как от них защититься?