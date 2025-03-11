"Все ноги в них" - В Каменецком районе показали атаку клещей в марте. Или лосиной мухи?

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Опубликовано: 11.03.2025 18:04 , Обновлено: 11.03.2025

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали, как в Каменецком районе Брестской области атакуют клещи в марте. На опубликованных кадрах заметна облепленная членистоногими одежда. Видео собрало уже больше 3 тыс. репостов. Некоторые комментаторы предположили, что это не клещи, а лосиная муха, или оленья кровососка.

“Будьте осторожны в лесу, очень много клещей. За минут 10 все ноги в них”, - сделала подпись к ролику его автор.

“Это, ребята, ничего хорошего. Надо куда-то обращаться, чтобы обрабатывали от этой гадости, два года назад чуть богу душу не отдала от укуса”, - поделилась комментаторша.

“Это лосиные клещи, они безопасные”, - утверждал другой пользователь TikTok. О них же написали еще несколько юзеров. Другие спорили и говорили, что это не они.

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Оленья кровососка (лат. Lipoptena cervi), также известная как лосиная муха, лосиная вошь, лосиный клещ - вид семейства кровососки. Их самцы и самки питаются кровью теплокровных животных. Это лоси, олени, косули, крупный рогатый скот, находили лосиного клеща также на кабанах, барсуках, лисах, росомахах, медведях, собаках, овцах, козах.

Впрочем, оленьи кровососки могут нападать и на человека и питаться его кровью. Но клещами они не являются.

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«В этом году в лесах будет тьма» — Белорус пожаловался на клещей в феврале возле речки. Как от них защититься?

По опубликованным кадрам неспециалисту сложно определить, клещи это или оленья кровососка.

“Они и не ложились спать, осадков и морозов не было”, - считает пользовательница TikTok.

“Тоже зашли в лес, буквально на 10 м от дороги, и уже по штанине ползет. Не было заморозков - и вот результат”, - поделилась другая комментаторша.

Как защититься от клещей?

По [link href=“http://ocge-grodno.by/index.php/news_epid/sezon-kleshhej-otkryt/” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, важнейшая мера профилактики клещевых инфекций — индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасных территориях (леса, лесистая местность возле рек и пр.):

правильное ношение одежды, которая максимально закрывает тело и предупреждает заползание клещей,

применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожи,

само- и взаимоосмотры для своевременного удаления клещей.

Акарицидами называют химические или биологические вещества для уничтожения клещей.

При обнаружении присосавшегося клеща его нужно в кратчайшие сроки удалить и обратиться в учреждение здравоохранения по месту жительства для прохождения профилактического лечения и медицинского наблюдения.

Ранее Telegraf.news писал, что в Могилеве в январе зарегистрировали первый в 2025 году случай обращения за медицинской помощью после укуса клеща.

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