Украина и Россия начали тайные переговоры о прекращении ударов - The Financial Times

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Опубликовано: 30.10.2024 07:17 , Обновлено: 30.10.2024

Американское издание The Financial Times сообщило, что Украина и Россия начали непубличные переговоры о прекращении взаимных ударов по объектам энергетики. В то же время, частью условий может быть вывод украинских войск из Курской области РФ.

По мнению источников издания, президент России Владимир Путин вряд ли согласится на сделку, пока украинские войска остаются на российской территории в Курской области. В свою очередь, Киев стремится возобновить переговоры при посредничестве Катара, которые были близки к достижению соглашения в августе.

The Financial Times сообщило, что операция ВСУ под кодовым названием”Курск” вынудила Москву отказаться от участия в предыдущем раунде переговоров в августе. Хотя тогда стороны даже начали планировать личную встречу в Дохе.

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Дипломатическая сделка была сорвана успешной и неожиданный атакой украинцев на Курскую область. “Очень предварительные разговоры о возможном возобновлении переговоров ведутся. Сейчас идут переговоры по энергетическим объектам”, - рассказал дипломат, информированный о переговорах.

По словам украинского чиновника, в последние недели Москва и Киев уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в рамках договоренности, достигнутой их спецслужбами. Тем временем Украина планирует продолжать наносить удары по объектам в России, включая нефтеперерабатывающие заводы, чтобы оказать давление в ходе переговоров.

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По данным The Financial Times, это не в первый раз, когда Россия и Украина договаривались о прекращении иди сокращении количества ударов. Четверо украинских чиновников сообщили изданию, что прошлой осенью Киев и Москва достигли непубличного соглашения не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. В результате Россия той зимой воздержалась от крупномасштабных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

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Однако уже в феврале взаимные удары возобновились. По данным The Financial Times, в рамках украинской военной операции, начавшейся в начале 2024 года, были повреждены по меньшей мере девять из 32 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

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Ранее Telegraf.news писал, что руководитель центра противодействия дезинформации Совнацбеза Украины Андрей Коваленко заявил, что недавние атаки дронов на российские спиртзаводы были не просто случайностью. По слова украинского чиновника, их считают “законными военными целями”.

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