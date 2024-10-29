"Законная военная цель" - В Киеве объяснили, зачем атакуют российские спиртзаводы

Опубликовано: 29.10.2024 14:15 , Обновлено: 29.10.2024

Руководитель центра противодействия дезинформации Совнацбеза Украины Андрей Коваленко заявил, что недавние атаки дронов на российские спиртзаводы были не просто случайностью. По слова украинского чиновника, их считают "законными военными целями".

«Спиртзаводы у россиян используются для изготовления не только спирта, но и разного вида топлива для военных нужд, и взрывчатых веществ. Поэтому они атакуются. Это все — военные объекты, даже если они замаскированы под что-то другое», - рассказал он.

Напомним, что в последние дни украински БПЛА атаковали сразу два завода по производству спирта в Воронежской области РФ. 27 октября удар был нанесен по спиртзаводу «Этанол спирт» у города Новохоперск Воронежской области. Ранее аналогичной атаке подвергся спиртзавод в Анненском районе Воронежской области.

Тем временем, в России заявили, что считают законной военной целью завод немецкого концерна Rheinmetall в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

На днях глава немецкого оборонного концерна заявил, что Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству и ремонту танков и различных вооружений. А первый уже запущен.

Ранее Telegraf.news сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров 29 октября заявил об атаке дронов на университет спецназа в Гудермесе. Этот город находится примерно в 900-950 км от Украины. Тем временем в Сети появились фото с места происшествия.

Дроны ударили по университету спецназа в Чечне в 950 км от Украины