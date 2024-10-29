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"Законная военная цель" - В Киеве объяснили, зачем атакуют российские спиртзаводы

"Законная военная цель" - В Киеве объяснили, зачем атакуют российские спиртзаводы
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Руководитель центра противодействия дезинформации Совнацбеза Украины Андрей Коваленко заявил, что недавние атаки дронов на российские спиртзаводы были не просто случайностью. По слова украинского чиновника, их считают "законными военными целями".

«Спиртзаводы у россиян используются для изготовления не только спирта, но и разного вида топлива для военных нужд, и взрывчатых веществ. Поэтому они атакуются. Это все — военные объекты, даже если они замаскированы под что-то другое», - рассказал он.

Напомним, что в последние дни украински БПЛА атаковали сразу два завода по производству спирта в Воронежской области РФ. 27 октября удар был нанесен по спиртзаводу «Этанол спирт» у города Новохоперск Воронежской области. Ранее аналогичной атаке подвергся спиртзавод в Анненском районе Воронежской области.

Тем временем, в России заявили, что считают законной военной целью завод немецкого концерна Rheinmetall в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

На днях глава немецкого оборонного концерна заявил, что Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству и ремонту танков и различных вооружений. А первый уже запущен.

Ранее Telegraf.news сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров 29 октября заявил об атаке дронов на университет спецназа в Гудермесе. Этот город находится примерно в 900-950 км от Украины. Тем временем в Сети появились фото с места происшествия.

Дроны ударили по университету спецназа в Чечне в 950 км от Украины

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