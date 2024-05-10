Беспилотник атаковал российский НПЗ в 1500 км от линии фронта

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Опубликовано: 10.05.2024 08:43 , Обновлено: 10.05.2024

В четверг, 9 мая, беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Салаватнефтеоргсинтез", принадлежащий российскому "Газпрому", в Республике Башкортостан. На данный момент это самая дальняя атака по российским нефтеперерабатывающим объектам на восточном направлении - от линии фронта до места удара по прямой не менее 1500 км.

По данным телеграм-канала Baza, беспилотник попал в установку каталитического крекинга, с помощью которой перерабатывается нефть. На объекте произошло возгорание, но сотрудников завода эвакуировать не стали. В последние месяцы НПЗ стали главной целью для атак украинской армии внутри России.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео пожара, вспыхнувшего на месте падения беспилотника. По данным телеграм-канала, пострадала установка каталитического крекинга.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что в результате атаки на НПЗ никто не пострадал, а само предприятие продолжило работу в штатном режиме. Впрочем, на место ЧП направили экстренные службы и руководителей силовых ведомств.

Российское издание “Вёрстка” подсчитало, что данная атака по территории Башкортостана увеличило площадь потенциально уязвимой для ударов украинских беспилотников территории России на 200 тыс. квадратных километров - как минимум до 1,55 млн квадратных километров. Теоретически по ударом, по словам специалистов, теперь находятся семь городов-миллионников и как минимум 16 крупных НПЗ, на которые приходится до 52% совокупного объёма перерабатываемой в России нефти.

Ранее Telegraf.news сообщил, что из-за регулярных обстрелов нефтебаз украинскими беспилотниками России может грозить серьёзный дефицит топлива. Такое мнение озвучил российский экономист Игорь Липсиц. По его словам, в скором времени российским властям придется выбирать — обеспечивать топливом армию или выделять горючее на посевную.

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