В Ростовской области России вспыхнул пожар на ещё одной нефтебазе после взрыва

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Опубликовано: 28.08.2024 08:57 , Обновлено: 28.08.2024

В ночь на среду, 28 августа, в Каменском районе Ростовской области вспыхнул пожар на ещё одной нефтебазе. Местные жители сообщили о том, что слышали серию взрывов, после которых на базе разгорелся серьёзный пожар. По словам очевидцев, шлейф густого дыма растянулся к утру на полтора десятка километров. Таким образом, на территории этого российского региона горит уже вторая нефтебаза - первую, в Пролетарске, не могут потушить уже больше недели.

По данным местного Telegram-канала “Это Ростов новости”, пожар перекинулся на резервуары комбината “Атлас”, который специализируется на хранении нефтепродуктов и занимается, в частности, поставками российской армии. При этом сообщается, что это не первый подобный случай: 3 августа на территорию комбината залетел дрон, в результате чего там также вспыхнул пожар. Однако, тогда пожарным удалось достаточно оперативно его потушить - повреждения получил лишь ряд складских объектов.

На этот раз, судя по видеокадрам, снятым очевидцами, ситуация развивается по более тяжелому сценарию и многие обозреватели уже выказали опасение, что в Каменском районе, который граничит с Луганской областью Украины., повторится ситуация с Пролетарском. Там пожар на нефтебазе потушить не могут уже десять дней.

При этом губернатор Ростовской области Василий Голубев информацию о пожаре на нефтебазе пока никак не комментировал, подтвердив лишь то, что около 03:00 на территорию Ростовской области залетели четыре беспилотника, которые были сбиты военными.

“По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется”, - говорится в официальном Telegram-канале губернатора.

Такую же сухую сводку дали утром и в Министерстве обороны России, где отчитались о 12 украинских беспилотниках, сбитых за ночь дежурными средствами ПВО - 8 над Воронежской областью, 4 – над Ростовской областью. Украинские военные атаку по нефтебазе в Ростовской области пока также не комментировали.

Ранее Telegraf.news рассказал, что нефтебаза в Пролетарске Ростовской области загорелась после атаки украинских беспилотников, при этом атаковали её дважды с разницей в несколько дней.

Дроны снова атаковали нефтебазу в России, которую не могут потушить шестой день

Между тем, агенство Reuters сообщило, что один из самых крупных российских нефтеперерабатывающих заводов — Омский НПЗ — был вынужден остановить почти половину всех своих мощностей. Причиной тому стал взрыв 26 августа.

Крупнейший НПЗ России в Омске остановил половину производства после взрыва — Reuters