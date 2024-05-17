Более 100 дронов за ночь. Российские НПЗ и нефтебаза на Черноморском побережье оказались под массированным ударом

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Опубликовано: 17.05.2024 09:03 , Обновлено: 17.05.2024

Больше сотни беспилотников обрушились на российские военные объекты, морские порты в Чёрном море, а также нефтебазы в ночь на пятницу, 17 мая. Большую часть военные сбили над территорией Крымского полуострова и Краснодарского края России. По данным местных СМИ, в числе прочего под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Туапсе и нефтебаза и морской порт Новороссийска.

Согласно утренней сводке Минобороны России, за прошлую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили:

51 дрон над территорией Крымского полуострова,

44 дрона над территорией Краснодарского края,

6 дронов над территорией Белгородской области,

1 дрон над территорией Курской области.

Кроме того, в Минобороны заявили об атаке шести безэкипажных катеров ВМС Украины в акватории Черного моря. По данным ведомства, все они были уничтожены. В ВСУ пока об этих атаках ничего не сообщали.

Тем временем кадры пожара, вспыхнувшего на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе, опубликовал российский телеграм-канала Baza. Ссылаясь на данные оперативного штаба, канал сообщил о “возгорании на территории завода в результате падения беспилотника”. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Момент падения одного из беспилотников на территорию НПЗ попал на видео.

В свою очередь телеграм-канал Mash опубликовал кадры атаки на нефтебазу и морского порта в Новороссийске Краснодарского края. По данным местных властей, “локальные возгорания” возникли после падения сбитых дронов. Городская администрация утром запретила жителям Новороссийска выходить из дома, отменив занятия в школах.

О падении дрона на территорию подстанции в Севастополе сообщил телеграм-канал Astra. По его данным, а результате город частично остался без света, а в школах и садах также отменили занятия.

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Ранее Telegraf.news сообщил, что из-за регулярных обстрелов нефтебаз украинскими беспилотниками России может грозить серьёзный дефицит топлива. Такое мнение озвучил российский экономист Игорь Липсиц. По его словам, в скором времени российским властям придется выбирать — обеспечивать топливом армию или выделять горючее на посевную.

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