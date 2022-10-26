«Трата времени» — В Британии не оценили заседание Совбеза ООН по запросу РФ о «грязной бомбе»

Опубликовано: 26.10.2022 09:17 , Обновлено: 04.07.2024

Совет безопасности ООН во вторник 25 октября провел закрытое заседание по запросу России. На нем рассматривали обвинения в адрес Украины в создании «грязной бомбы», сообщил Reuters. В Великобритании назвали его «пустой тратой времени» из-за отсутствия доказательств.

Как заявили в РФ, Киев приказал двум ядерным учреждениям создать грязную бомбу.

Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский сообщил, что доволен заседанием, потому что «мы повысили уровень осведомленности».

«Я не против того, что люди будут говорить, что Россия кричит “Волк!”, если этого не произойдет, потому что это ужасная, ужасная катастрофа, угрожающая потенциально всей Земле», — сказал он.

У Полянского спросили, есть ли у России доказательства о создании «грязной бомбы». Он ответил, что это «разведывательная информация», которую РФ передела Западу «с необходимым уровнем допуска».

«Пустая трата времени»

В свою очередь заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки после заседания сказал, что участники «не увидели и не услышали никаких новых доказательств», которые подтверждали бы «явно лживые обвинения России».

«Это сугубо российская дезинформация, которую мы видели много раз раньше, и она должна прекратиться», — выразил мнение он.

Кариуки также назвал заседание «пустой тратой времени».

Что такое «грязная бомба»?

Напомним, впервые о «грязной бомбе» заявил министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с западными коллегами. Он сказал, что Украина может зачем-то ее применить.

Шойгу обвинил Украину в создании «грязной бомбы»

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский не стал никому звонить, но записал телеобращение, в котором ответил на обвинения Кремля.

«Субъект как раз и приказал» — Зеленский ответил Шойгу на обвинения в создании «грязной бомбы»

Позже главы МИД США, Великобритании и Франции осудили попытки России обвинить Украину в готовности применить «грязную бомбу» и назвали заявления «откровенно лживыми».

В США, Британии и Франции назвали «откровенно лживыми» заявления РФ о «грязной бомбе»

Тем временем западные и украинские эксперты рассказали, почему «грязна бомба» никак не может повлиять на ход боевых действий. А ещё попытались объяснить, почему эта тема возникла в российских СМИ и Кремле вдруг сейчас.

«Тотальное фиаско на фронте» — Эксперты рассказали, почему Кремль заговорил о «грязной бомбе» в Украине

А Телеграф публиковал мнение экспертов, которые сказали, что «грязную бомбу» намного легче сделать, чем ядерную, но и ущерб от нее куда более ограниченный.

Что такое «грязная бомба»? Эксперты рассказали , почему легко сделать и взорвать