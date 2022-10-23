"Субъект как раз и приказал" - Зеленский ответил Шойгу на обвинения в создании "грязной бомбы"

Опубликовано: 23.10.2022 21:33 , Обновлено: 04.07.2024

Министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье не отдыхал, а устроил настоящий телефонный марафон. Все для того, чтобы не приведя доказательств рассказать минстрам обороны Франции, Турции, США и Великобритании о "грязной бомбе", которую якобы делают в Украине.

Вечером президент Украины Владимир Зеленский не стал никому звонить, но записал телеобращение, в котором ответил на обвинения Кремля.

По его словам, именно там, “куда приходит Россия, она повсюду оставляет массовые могилы, пыточные, разрушенные города и села, заминированную землю, уничтоженную инфраструктуру и природные катастрофы”.

“И если кто-то может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект – и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить”, - заявил президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, мир должен отреагировать на звонки Шойгу очень жёстко и оперативно. Все потому, что Владимир Зеленский подозревает, что именно РФ готовит теракт с использованием “грязной бомбы”.

“Если Россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг – она уже сейчас, превентивно и к любой новой своей “грязи”, должна увидеть, что мир это не проглотит”, - призвал он.

“Даже уже сама российская угроза ядерным оружием – и тем более против нашего государства, отдавшего свой ядерный арсенал под обещания безопасности со стороны крупнейших ядерных держав, - это основание и для санкций, и для еще большего усиления поддержки Украины. Потому что чем крепче нас поддерживают, тем быстрее закончится эта война и любые возможные российские угрозы. Когда государство-террорист поднимает ставки, оно должно почувствовать, что это – не сработает”, - заявил Зеленский.

Ранее Телеграф сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил в телефонном разговоре с французским коллегой, что Украина может зачем-то применить грязную ядерную бомбу. После глава Минобороны РФ позвонил турецкому министру и тоже рассказал о такой “бомбе”.

Шойгу обвинил Украину в создании «грязной бомбы»