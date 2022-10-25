Что такое "грязная бомба"? Эксперты рассказали , почему легко сделать и взорвать

Опубликовано: 25.10.2022 11:13 , Обновлено: 25.10.2022

После того, как российские власти стали активно продвигать идею создания "грязной бомбы" в Украине возник вопрос, что же это такое? Эксперты говорят, что ее намного легче сделать, чем ядерную, но и ущерб от нее куда более ограниченный.

“Грязных бомб” уже давно опасаются как потенциального оружия террористов, поскольку их главная цель - посеять панику, выбрасывая в атмосферу радиоактивную пыль.

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Кремль утверждает, что Украина готовится взорвать грязную бомбу, чтобы обвинить в этом Россию и спровоцировать эскалацию войны, которая идет уже девятый месяц. Западные страны отвергли это утверждение как “полностью ложное”.

Хотя ни один теракт с применением “грязной бомбы” никогда не был зафиксирован, более двух десятилетий назад в Чечне были зарегистрированы две неудачные попытки взорвать такое устройство.

По данным Совета по международным отношениям, в 1995 году чеченские повстанцы заложили, но не смогли взорвать одну из них в московском парке. Поступали также сообщения о том, что террористические организации, такие как “Аль-Каида” или ИГИЛ, создали или пытались создать “грязную бомбу”, но ни одна из них так и не была взорвана.

Как устроена грязная бомба?

Технически, это устройство для распространения радиации. “Грязные бомбы” представляют собой относительно примитивное, неточное оружие. Их гораздо проще и дешевле построить, чем ядерное устройство, а также они гораздо менее опасны.

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В “грязных бомбах” используются обычные взрывчатые вещества, такие как динамит, помещаемые рядом с радиоактивным материалом, который затем выбрасывается наружу силой взрыва. Количество рассеянного радиоактивного материала, хотя и опасно, не обязательно является смертельным.

Радиоактивная начинка в таких бомбах может быть получена из радиоактивных источников, используемых в медицине и промышленности, или в исследовательских учреждениях.

“Грязную бомбу действительно легко изготовить. Это грубое устройство”, - рассказал Скотт Рокер, вице-президент программы безопасности ядерных материалов некоммерческой организации “Инициатива по ядерной угрозе”, базирующейся в Вашингтоне, в [link href=“https://www.theguardian.com/world/2022/oct/25/what-is-a-dirty-bomb-and-how-dangerous-is-it” rel=“noopener” target=“_blank”] интервью [/link] The Guardian.

Какой ущерб может нанести грязная бомба?

Количество жертв и степень ущерба от “грязной бомбы” зависят от многих переменных. Ключевым фактором является количество и тип используемых обычных взрывчатых веществ, которые определяют силу взрыва.

Другими факторами являются количество и тип выброшенных радиоактивных материалов, а также погодные условия – особенно ветер – во время взрыва. Потенциально, достаточно большая площадь может быть загрязнена.

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Большинство грязных бомб не выделяют достаточного количества радиации, чтобы вызвать смерть или даже тяжелую болезнь. Низкие уровни радиационного облучения обычно не вызывают никаких симптомов. Люди могут не знать, подверглись ли они облучению, потому что радиацию нельзя увидеть, понюхать или попробовать на вкус.

Насколько опасна грязная бомба?

Основная цель применения “грязной бомбы” - психологического характера.

Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) заявляет, что “грязная бомба” - это не то же самое, что ядерная бомба, потому что ядерная бомба создает взрыв, “который в миллионы раз мощнее, чем грязная бомба”. Согласно NRC, “грязная бомба” не считается оружием массового уничтожения, как ядерная бомба, а вместо этого является “оружием массового разрушения”, его основными целями являются “заражение и паника”.

По словам Скотта Рокера, “грязные бомбы” не предназначены для использования на поле боя и, очевидно, применяются в городских районах.

“Это скорее психологическое оружие. Когда вы пытаетесь напугать людей, запугать их, вы бы использовали такое оружие, как это”, - рассказал эксперт.

Радиоактивная пыль и дым могут распространяться далеко и опасны при вдыхании вблизи места взрыва. По словам Рокера, радиоактивное облако, вероятно, распространилось бы на несколько кварталов. Но по мере распространения радиоактивного материала в атмосфере он становится менее концентрированным и, следовательно, менее вредным.

Ключевыми факторами радиационного облучения являются тип излучения, как долго человек подвергается его воздействию и было ли излучение поглощено через кожу или вдыхалось вместе с радиоактивной пылью.

Для обнаружения радиации требуется специализированное оборудование. Зараженные дома, предприятия и общественные службы могут быть закрыты на месяцы, и потребуется дорогостоящая операция по очистке.

Ранее Телеграф сообщил, что западные и украинские эксперты рассказали, почему “грязна бомба” никак не может повлиять на ход боевых действий. А ещё попытались объяснить, почему эта тема возникла в российских СМИ и Кремле вдруг сейчас.

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