"Тотальное фиаско на фронте" - Эксперты рассказали, почему Кремль заговорил о "грязной бомбе" в Украине

🎤 Мнение

Опубликовано: 24.10.2022 15:22 , Обновлено: 24.10.2022

Западные и украинские эксперты рассказали, почему "грязна бомба" никак не может повлиять на ход боевых действий. А ещё попытались объяснить, почему эта тема возникла в российских СМИ и Кремле вдруг сейчас.

Комментируя заявления российских властей об “украинской грязной бомбе”, Найджел Гулд-Дэвис, старший научный сотрудник по России и Евразии в Международном институте стратегических исследований, написал в своем Твиттере: “Эскалация происходит из-за России: нападения на энергетическую инфраструктуру Украины, очевидные атаки на западную инфраструктуру связи и минирование плотины в Новой Каховке. И месяцами играли с ядерным огнем на Запорожской АЭС”.

“Так что [трудно] рассматривать эти призывы как что-то иное, кроме того, что Шойгу либо удваивает блеф Путина, либо готовит почву для применения Россией ядерного оружия”, - считает западный эксперт.

“Да, грязная бомба нарушила бы ядерное табу, но не достигла бы значительного эффекта”, - заявил Найджел Гулд-Дэвис.

По его мнению, на западе недостаточно серьезно относятся к возможности применения Россией ядерного оружия.

“Я беспокоюсь, что в отрицании возможного применения Россией ядерного оружия слишком много мотивированных доводов. Мы не хотим, чтобы это произошло, и/или мы не видим в этом смысла, поэтому этого не произойдет. Но Россия сталкивается с логикой сужающегося выбора по мере того, как она проигрывает. Эскалация всех видов все более вероятна” - написал он.

В США также отвергли заявления российских властей о “грязной бомбе” у Украины.

“Передают сигналы, что готовы устроить теракты”

А в Украине прямо заявили, что внезапные заявления Кремля о возможных потопах, взрывах грязных бомб и возможного разрушения ЗАЭС - отчаянные шаги остановить продвижение украинских войск и прямой шантаж.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко на Youtube-канале ТСН [link href=“https://tsn.ua/ru/ato/shoygu-hochet-zamedlit-nastuplenie-vsu-na-herson-ekspert-raskryl-podrobnosti-2186572.html” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link], что Шойгу пытается “передать сигналы, что Россия будет готова к каким-то серьезным действиям и совершить какие-то теракты, если украинцы приблизятся непосредственно к Херсону и войдут в город”.

“К тому, что может произойти теракт на Каховской ГЭС, в котором пытался обвинить Украину командующий российскими войсками в Украине Суровикин, добавили еще что-то непосредственно касающееся Херсона”, — отметил он.

Военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко тоже уверен, что все дело в ситуацию на фронте.

“В условиях тотального фиаско в зоне боевых действий и невозможности влиять на ситуацию другим путем, кроме как террором гражданского населения, Россия не может применять другие методы давления на власть Украины, кроме как террористические”, - сделал он вывод.

Накроет Беларусь и Европу?

Тем временем, в Минобороны РФ развили тему “грязной бомбы” заявив, что теперь может взорваться и Запорожская АЭС.

Там опубликовали карту радиоактивных загрязнений в случе взрыва АЭС. Украина и Россия обвиняют друг друга в обстрелах ЗАЭС. При этом Россия отказывается установить демилитаризованную зону в районе АЭС, как предложила Украина. В Киеве также согласны на контроль этой территории МАГАТЭ.

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