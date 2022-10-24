В США, Британии и Франции назвали «откровенно лживыми» заявления РФ о «грязной бомбе»

Опубликовано: 24.10.2022 09:51 , Обновлено: 04.07.2024

Главы МИД США, Великобритании и Франции осудили попытки России обвинить Украину в готовности применить «грязную бомбу» и назвали заявления «откровенно лживыми». Об этом сообщили на сайте Госдепа США.

«Мы, министры иностранных дел Соединенных Штатов, Великобритании и Франции снова уверяем в нашей непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне агрессии РФ. Мы по-прежнему полны решимости поддерживать усилия Украины по защите ее территории столько, сколько это понадобится», — сказано в совместном заявлении.

Там отметили, что все три страны высказали единую позицию и «отвергают откровенно лживые утверждения России о том, что Украина готовится применить “грязную бомбу” на собственной территории».

Кроме того, страны предупредили, что разоблачат любую попытку Кремля использовать эти обвинения в качестве повода для эскалации:

«Мы также отвергаем любой повод для эскалации со стороны РФ».

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил в телефонном разговоре с французским коллегой, что Украина может зачем-то применить грязную ядерную бомбу. После глава Минобороны РФ позвонил турецкому министру и тоже рассказал о такой «бомбе».

Шойгу обвинил Украину в создании «грязной бомбы»

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский не стал никому звонить, но записал телеобращение, в котором ответил на обвинения Кремля.

По его словам, именно там, «куда приходит Россия, она повсюду оставляет массовые могилы, пыточные, разрушенные города и села, заминированную землю, уничтоженную инфраструктуру и природные катастрофы».

«И если кто-то может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект – и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить», — заявил он.

«Субъект как раз и приказал» — Зеленский ответил Шойгу на обвинения в создании «грязной бомбы»

Тем временем аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем свежем отчете назвали цель заявления Шойгу о «грязной бомбе»:

В ISW объяснили, зачем РФ обвинила Украину в создании «грязной бомбы»