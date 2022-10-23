Шойгу обвинил Украину в создании "грязной бомбы"

Опубликовано: 23.10.2022 16:11 , Обновлено: 23.10.2022

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в телефонном разговоре с французским коллегой, что Украина может зачем-то применить грязную ядерную бомбу. После глава Минобороны РФ позвонил турецкому министру и тоже рассказал о такой "бомбе".

Реакция минстров обороны Франции и Турции на такие идеи российского министра пока неизвестна.

Ранее российские СМИ стали распространять информацию, что украинские военные планируют создать и применить “грязную бомбу”. Якобы в Киеве так хотят обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения, и “запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве”, сообщило агентство РИА “Новости”.

При этом там сослались на “заслуживающие доверия источники”, которые якобы утверждают, что создание такой “грязной бомбы” поручили Восточному горно-обогатительному комбинату и Киевскому Институту ядерных исследований

В РИА “Новости” заявили, что администрация Зеленского также ведёт переговоры с Великобританией «по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия.

[info_b]“Грязная бомба” - это самый простой вариант радиологического оружия, состоящий из контейнера с радиоактивным изотопом (изотопами) и заряда взрывчатого вещества. При подрыве заряда взрывчатого вещества контейнер с изотопами разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади. Конкретное исполнение бомбы может быть различным в зависимости от количества и свойств исходного материала. [/info_b]

“Предсказуемый абсурд”

В Киеве прокомментировали такие заявления. “Абсолютный и вполне предсказуемый абсурд в исполнении субъектов, которые, как и раньше, продолжают верить в то, что можно нагло врать – и в это кто-то поверит”, – заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Ранее Телеграф сообщил, что Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил во вторник, 11 октября, что США могут ликвидировать президента России Владимира Путина, если тот применит ядерное оружие в Украине.

Экс-советник Трампа предложил США ликвидировать Путина. Но только в одном случае