Опубликовано: 16.03.2025 09:29 , Обновлено: 16.03.2025

Президент США Дональд Трамп в субботу, 15 марта, начал масштабную военную операцию против йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном. Причиной стали атаки хуситов на суда в Красном море. По предварительным данным, в результате ударов погиб как минимум 31 человек, ещё 101 получили ранения.

В сообщении, опубликованном в своей социальной сети Truth Social, Трамп обратился к хуситам с ультиматумом, призвав их прекратить атаки «немедленно», иначе «на них обрушится ад, подобного которому они никогда не видели!». Президент США предупредил и Иран: если США почувствует угрозу с его стороны, последует серьёзный ответ, где Штаты «церемониться не будут».

Как сообщил Reuters один из американских чиновников, удары могут продолжаться в течение нескольких недель. Нынешняя операция стала крупнейшей для США на Ближнем Востоке с момента вступления Трампа в должность в январе этого года.

Пресс-секретарь «министерства здравоохранения» хуситов Анис аль-Асбахи сообщил, что среди погибших и раненых в основном женщины и дети. Политбюро хуситов назвало атаки «военным преступлением» и заявило о готовности «ответить на эскалацию эскалацией».

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Удары были нанесены, в частности, по зданию в оплоте хуситов в Сане, а также по военным объектам в Таизе и электростанции в Дахьяне, где часто бывает лидер хуситов Абдул Малик аль-Хуси. Местные жители описывают взрывы как «мощные, сотрясшие район, как землетрясение».

Напомним, с ноября 2023 года хуситы совершили десятки нападений на суда у берегов Йемена, что привело к нарушению мировой торговли и вынудило США начать дорогостоящую кампанию по перехвату ракет и дронов. По данным Пентагона, с 2023 года хуситы атаковали американские военные корабли 174 раза, а торговые суда — 145 раз. Хуситы заявляли, что их действия являются актом солидарности с палестинцами в секторе Газа.

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За последнее время союзники Ирана, ХАМАС и «Хезболла», по данным агентства, серьёзно ослабели из-за израильских военных, а Башара Асада, ранее имевшего связи с Тегераном, свергли в результате переворота. При всём этом йеменские хуситы смогли сохранить и даже нарастить свой боевой потенциал. За время атак на море хуситы смогли потопить два судна, ещё одно взять на абордаж.

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Администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась снизить способность хуситов атаковать суда, но ограничивала свои действия. По словам американских чиновников, Трамп санкционировал более агрессивный подход.

В ударах участвовали, в том числе, истребители с авианосца «Гарри Трумэн», находящегося в Красном море.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) охарактеризовало субботние удары как начало широкомасштабной операции по всему Йемену. «Нападения хуситов на американские корабли и самолёты (и наших военнослужащих!) не останутся безнаказанными; и Иран, их покровитель, предупреждён», — написал в соцсети X министр обороны Пит Хегсет. Трамп же в своём посте допустил возможность гораздо более разрушительных военных действий против Йемена.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что у правительства США «нет ни полномочий, ни оснований диктовать иранскую внешнюю политику», а также призвал Штаты «прекратить поддержку израильского геноцида и терроризма». Он потребовал «перестать убивать йеменский народ».

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Удары США произошли всего через несколько дней после того, как Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предложением переговоров по иранской ядерной программе. В среду Хаменеи отверг это предложение.

В то же время, как сообщили Reuters четыре иранских чиновника, Тегеран обеспокоен тем, что растущее недовольство населения экономическими трудностями может вылиться в массовые протесты. США показали, что ракетные потенциал Ирана в прошлом году ощутимо ослабел. Иран опроверг версию, что хотел создать ядерное оружие. При этом, как пишет источник, обогащение урана Ираном ускорилось до 60%, что приближает к оружейным показателям (90%).

Госдепартамент США сообщил, что госсекретарь Марко Рубио в субботу провёл телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, проинформировав его об ударах США в Йемене. США и Украина утверждали, что Россия использует в войне в Украине оружие иранского производства, в том числе ракеты и беспилотники.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как президент США Дональд Трамп опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, в котором демонстрируется гипотетическое преображение сектора Газа под американским контролем.

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