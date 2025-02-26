Трамп показал с помощью ИИ, каким видит сектор Газа под контролем США

🎥 Видео

Опубликовано: 26.02.2025 12:40 , Обновлено: 26.02.2025

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, в котором демонстрируется гипотетическое преображение сектора Газа. Ролик сопровождает песня под названием «Trump Gaza».

В сгенерированном нейросетью видео показаны сцены, призванные, судя по всему, продемонстрировать процветание Газы под контролем США.

Мы видим обедающего и танцующего Илона Маска, танцующих бородатых мужчин (вероятно, подразумеваются бойцы ХАМАС), а также отдыхающих на шезлонгах Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Особое внимание привлекает памятник Трампу из золота. На дорогах городов ездят автомобили Tesla.

Публикация ролика перекликается с предыдущими заявлениями американского политика.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о готовности Трампа взять сектор Газа под свой контроль.

«Американские солдаты не понадобятся!» — Трамп заявил, что Израиль передаст сектор Газа под контроль США