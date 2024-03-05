Telegraf.news
ru

Хуситы перерезали три глобальных кабеля на дне Красного моря. Кто останется без Интернета?

Хуситы перерезали три глобальных кабеля на дне Красного моря. Кто останется без Интернета?
Подпишитесь на Телеграф:

Йеменские хуситы повредили 3 подводных кабеля в Красном море создав перебои с интернетом в Европе и Азии.

По словам эксперта по подводным кабелям Тима Стронга из вашингтонской компании TeleGeography, нанесенные повреждения повлияли на интернет-коммуникацию между странами Европы и Азии.

«По нашим оценкам, более 90% коммуникаций между Европой и Азией проходят по подводным кабелям в Красном море, — сказал он. - К счастью, операторы связи встроили в систему высокую степень резервирования — через Красное море проходит множество кабелей».

Гонконгская компания HGC Global Communications зафиксировала снижение трафика в Красном море на 25% трафика и начала перенаправлять трафик, чтобы нивелировать сбои. По мнению компании кабели в Красном море являются “критически важными” для передачи данных из Азии в Европу.

Эксперты считают, что разрез кабелей был произведен посредством волочения якоря, но окончательный вывод можно будет сделать лишь после прибытия ремонтного судна на место. Сейчас в Красном море проложено 14 кабелей, и планируется проложить еще шесть.

Так как «поврежденный сегмент находится в пределах йеменской морской юрисдикции» саботаж телекоммуникационных линий приписали им. Полагают, что таким образом повстанцы-хуситы, пытаются оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил войну против ХАМАСа в секторе Газа. Однако сами хуситы отрицают свою причастность к повреждению кабелей и обвиняют в случившемся Великобританию и США.

Напомним, что после начала активной фазы войны Израиля и Сектора Газа, представитель повстанческого движения хуситов «Ансар Аллах» Яхъя Сари заявил, что хуситы начнут наносить удары по Израилю «в знак поддержки наших угнетаемых братьев в Палестине». Он заверил, что удары не прекратятся, «пока израильская агрессия не остановится».

Ранее Телеграф писал о ударах по военным объектам группировки хуситов в Йемене, совершенных авиационными силами США и Великобритании.

США и Великобритания нанесли удары по Йемену

Темы: