Хуситы перерезали три глобальных кабеля на дне Красного моря. Кто останется без Интернета?

Опубликовано: 05.03.2024 15:52 , Обновлено: 05.03.2024

Йеменские хуситы повредили 3 подводных кабеля в Красном море создав перебои с интернетом в Европе и Азии.

По словам эксперта по подводным кабелям Тима Стронга из вашингтонской компании TeleGeography, нанесенные повреждения повлияли на интернет-коммуникацию между странами Европы и Азии.

«По нашим оценкам, более 90% коммуникаций между Европой и Азией проходят по подводным кабелям в Красном море, — сказал он. - К счастью, операторы связи встроили в систему высокую степень резервирования — через Красное море проходит множество кабелей».

Гонконгская компания HGC Global Communications зафиксировала снижение трафика в Красном море на 25% трафика и начала перенаправлять трафик, чтобы нивелировать сбои. По мнению компании кабели в Красном море являются “критически важными” для передачи данных из Азии в Европу.

Эксперты считают, что разрез кабелей был произведен посредством волочения якоря, но окончательный вывод можно будет сделать лишь после прибытия ремонтного судна на место. Сейчас в Красном море проложено 14 кабелей, и планируется проложить еще шесть.

Так как «поврежденный сегмент находится в пределах йеменской морской юрисдикции» саботаж телекоммуникационных линий приписали им. Полагают, что таким образом повстанцы-хуситы, пытаются оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил войну против ХАМАСа в секторе Газа. Однако сами хуситы отрицают свою причастность к повреждению кабелей и обвиняют в случившемся Великобританию и США.

Напомним, что после начала активной фазы войны Израиля и Сектора Газа, представитель повстанческого движения хуситов «Ансар Аллах» Яхъя Сари заявил, что хуситы начнут наносить удары по Израилю «в знак поддержки наших угнетаемых братьев в Палестине». Он заверил, что удары не прекратятся, «пока израильская агрессия не остановится».

Ранее Телеграф писал о ударах по военным объектам группировки хуситов в Йемене, совершенных авиационными силами США и Великобритании.

США и Великобритания нанесли удары по Йемену