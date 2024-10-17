США использовала ядерные бомбардировщики для удара по хуситам

Опубликовано: 17.10.2024 16:35 , Обновлено: 17.10.2024

Министр обороны США Ллойд Остин объявил, что в среду американцы обстреляли ядерными бомбардировщиками пять укреплённых подземных хранилищ хуситов в Йемене. Глава Пентагона добавил, что Вооружённые силы США нанесли удары по нескольким объектам, на которых находились "различные компоненты оружия", которые хуситы использовали для ударов по гражданским и военным судам.

По его словам, это была “уникальная демонстрация” способности США наносить удары по объектам, которые противники стремятся от них скрыть, независимо от того, насколько глубоко они находятся под землёй, укреплены или защищены. Министр обороны подчеркнул, что применение бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit демонстрирует “глобальную ударную мощь США”, которая позволяет наносить удары “в любое время и в любом месте”.

[info_b]Хуситы (другое название «Ансар Аллах») — это религиозное и племенное объединение, которое исповедует зейдизм — ислам шиитского толка. Хуситское объединение с начала нулевых военным путём пыталось добиться власти в Йемене, где зейдизм исповедует около трети населения. [/info_b]

В Пентагоне добавили, что уже более года поддерживаемые Ираном хуситы, признанные глобальными террористами,” безрассудно и незаконно” нападают на американские и международные суда, проходящие через Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив. По словам министра, эти нападения “продолжают препятствовать свободному международному судоходству”, угрожают экологической катастрофой и ставят под угрозу “жизни невинных гражданских лиц”, военнослужащих США и их союзников.

“По указанию президента Байдена я санкционировал эти целенаправленные удары, чтобы ещё больше ослабить способность хуситов продолжать дестабилизирующее поведение, а также защитить силы и персонал США на одном из важнейших водных путей в мире”, — отметил Ллойд Остин.

Он добавил, что ВВС США ещё дадут понять хуситам, что их “незаконные и безрассудные” нападения “повлекут за собой последствия”. Также в своём заявлении министр обороны поблагодарил за профессионализм и мастерство “храбрых американских солдат”, которые приняли участие в операции и продолжают защищать Соединённые Штаты.

Ранее Telegraf.news писал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетные авиаудары по портовому городу Ходейда на Красном море в Йемене на следующий день после того, как израильские официальные лица поклялись отомстить за беспилотник, упавший на Тель-Авив. В результате его взрыва погиб гражданин Беларуси, ставший репатриантом в Израиле.

Израиль отомстил йеменским хуситам за убийство белоруса в Тель-Авиве