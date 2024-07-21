Израиль отомстил йеменским хуситам за убийство белоруса в Тель-Авиве

Опубликовано: 21.07.2024 07:27 , Обновлено: 21.07.2024

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетные авиаудары по портовому городу Ходейда на Красном море в Йемене на следующий день после того, как израильские официальные лица поклялись отомстить за беспилотник, упавший Тель-Авив. В результате его взрыва погиб гражданин Беларуси, ставший репатриантом в Израиле.

Авиаудары были нанесены по нефтеперерабатывающему заводу и объектам электроснабжения, что привело к серьезному пожару. Удар стал первым прямым по Йемену с тех пор, как в прошлом году повстанцы-хуситы начали обстреливать Израиль ракетами и беспилотниками.

Министерство здравоохранения хуситов заявило, что в результате израильской бомбардировки Ходейды ранения получили более 80 человек.

Представитель хуситов Мухаммад Абдель Салам назвал ответные действия Израиля “агрессией”.

“Позиция Йемена в отношении Газы тверда и не изменится, и йеменские операции в поддержку Газы не прекратятся. Реакция на эту агрессию неизбежна, и народ Йемена сильнее всех сил зла… Мы также относимся к тем людям, которые, когда на них нападают, не отступают, а наоборот, укрепляются в решимости и убежденности в необходимости конфронтации и ответных действий”, - заявил он.

В свою очередь, министр обороны Израиля Йоав Галлант прямо сказал, что удары по Йемену - это предупреждение всем противникам Израиля.

“Пожар, который в настоящее время полыхает в Ходейде, виден по всему Ближнему Востоку, и его значение очевидно, - сказал Галлант. - Хуситы атаковали нас более 200 раз. В первый раз, когда они причинили вред гражданину Израиля, мы нанесли им удар. И мы будем делать это в любом месте, где это может потребоваться”.

Хуситы убили белоруса

В министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что в результате атаки беспилотника по жилому дому в Тель-Авиве погиб гражданин Беларуси (и Израиля). Тело 50-летнего мужчины обнаружили только спустя два часа. В свою очередь армия Израиля признала ответственность за то, что не перехватила дрон террористов-хуситов.

Взрыв прозвучал в ночь на 19 июля. Кроме погибшего белоруса пострадало ещё 8 человек, 4 из которых были ранены осколками и ударной волной. Остальные находятся в состоянии шока, передала местная газета Times of Israel. О погибшем Евгении Фердере известно, что он около двух лет назад переехал в Израиль и работал в одной из гостиниц Тель-Авива.

В Тель-Авиве из-за удара беспилотника погиб гражданин Беларуси