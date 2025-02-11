«Начнётся ад» - Трамп предостерёг ХАМАС от нарушения условий перемирия с Израилем

Опубликовано: 11.02.2025 12:15 , Обновлено: 11.02.2025

Президент США Дональд Трамп предостерёг палестинскую группировку ХАМАС от нарушения условий перемирия с Израилем. Он напомнил о том, что освобождение заложников, захваченных боевиками 7 октября 2023 года, являются одним из основных пунктов действующего соглашения о прекращении огня. На фоне этого в ХАМАС обвинили Израиль в "нарушении условий договоренностей" и поставили под угрозу выдачу тех людей, кто до сих пор остаётся в плену.

Находясь 9 февраля на борту Air Force One по пути в Новый Орлеан на Суперкубок, Трамп пообщался с журналистами и затронул тему условий перемирия Израиля и ХАМАС, а также освобождения заложников. По его словам, освобожденные накануне заложники «выглядели как люди, пережившие Холокост» и что «терпение в отношении ХАМАС на исходе».

«В какой-то момент мы потеряем терпение. Они были в ужасном состоянии, они были истощены», - процитировало слова Трампа издание The Times of Israel.

По словам президента США, трое израильских заложников, которых освободили 8 февраля, «выглядели, будто постарели на 25 лет», словно «с ними обращались жестоко». «Я не знаю, как долго мы еще сможем это выносить», - заявил американский президент.

Трамп также выразил опасения за судьбу тех, кто всё еще находится в плену, предсказав, что многие не выживут, если их не освободят в ближайшие дни.

“Насколько я понимаю, все заложники должны быть возвращены к 12:00 субботы. Я бы сказал, если это условие отменят, и все ставки будут сделаны, начнётся ад. Я бы сказал, что их следует вернуть к 12:00 субботы”, - заявил Трамп.

Между тем, группировка ХАМАС обвинила Израиль в нарушении условий перемирия и соглашения о прекращении огня и заявила в своем Telegram-аккаунте, что откладывает освобождение следующего заложника, которое должно было состояться на этой неделе в субботу, 15 февраля.

В виду этого министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал назвал эти действия ХАМАС «прямым нарушением» соглашения, и приказал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) находиться в состоянии максимальной готовности, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху перенес заседание кабинета министров по безопасности на утро вторника, 11 февраля.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Израиль и группировка ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Как сообщили различные источники, в том числе телеканалы Al Jazeera, CNN, издание The Times of Israel, палестинская группировка также согласилась освободить часть израильских заложников.

Израиль и ХАМАС договорились остановить войну в Секторе Газа

В свою очередь Дональд Трамп 6 февраля заявил, что после завершения боевых действий в секторе Газа его население будет переселено, а сам регион Израиль передаст США.

«Американские солдаты не понадобятся!» — Трамп заявил, что Израиль передаст сектор Газа под контроль США