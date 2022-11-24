Россия в ООН рассказала, сколько еще будет бомбить украинские города

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Опубликовано: 24.11.2022 10:47 , Обновлено: 24.11.2022

Постоянный председатель России при ООН Василий Небензя на Совете безопасности 24 ноября дал понять, что РФ будет продолжать бить ракетами по Украине.

По его словам, российские войска атакуют украинские города, чтобы «ослабить и уничтожить потенциал» украинской армии. А также в ответ «на накачку» страны западным оружием.

https://twitter.com/mklimin1/status/1595668954688753664

Небензя утверждает, что Киев использует объекты энергетической инфраструктуры «в целях военного снабжения украинских частей оружием, прежде всего западным, обеспечения логистики и связи».

А еще российский постпред заявил, что цель подрыва боеспособности ВСУ «будет реализовываться военными методами», пока Киев «не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили нас начать СВО».

Кстати, 23 ноября секретарь Совета Национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Россия своими обстрелами добивается переговоров с Украиной, но Киев на них не пойдет.

[info_b]Напомним, в среду, 23 ноября, во многих городах Украины объявили воздушную тревогу. А представители властей сообщили о множестве российских ракет, летящих с юга и востока. Позднее стали приходить сообщения о взрывах.

Россия нанесла новые ракетные удары по городам Украины

После украинские власти сообщили, что ракеты попали в жилые дома в Киеве и области.

Российские ракеты попали в жилые дома в Киеве

Кроме того, и з-за массовой ракетной атаки России по Украине 23 ноября города Молдовы остались без света.

Ракетные удары России оставили Молдову без света

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Ранее Телеграф писал, что заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло на Совете безопасности осудила действия России. И потребовала немедленно прекратить атаки.

ООН на Совбезе потребовала от России прекратить атаки на Украину

А также она призвала прекратить обстрелы Запорожской АЭС.

В ООН призвали немедленно прекратить обстрел Запорожской АЭС