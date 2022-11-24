В ООН призвали немедленно прекратить обстрел Запорожской АЭС

Опубликовано: 24.11.2022 08:34 , Обновлено: 24.11.2022

Заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло на заседании Совбеза в ночь на 24 ноября призвала прекратить обстрелы Запорожской АЭС.

«Все военные действия на станции и вокруг нее должны быть немедленно прекращены», — заявила она.

Также ДиКарлоназвала сообщения об обстреле станции «безрассудными и прискорбными». Кто именно стоит за ударами, она не сказала.

Отметим, что на выходных 19-20 ноября появились сообщения об обстреле Запорожской атомной электростанции. Россия обвинила в артиллерийских атаках Вооруженные силы Украины.

Тем временем украинский регулятор «Энергоатом» 21 ноября заявил, что российские военные ограничили доступ экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию после обстрелов. Украинские власти настаивают на вине россиян.

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В самом же МАГАТЭ сказали, что силы, стоящие за обстрелом, «играли с огнем», добавив, что «это должно немедленно прекратиться». В агентстве, однако, не называют виновных.

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Кстати, 23 ноября глава наблюдательного совета ООН по ядерной безопасности (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси должен был встретиться с российской делегацией в Стамбуле в среду 23 ноября, чтобы обсудить безопасность на захваченной Россией Запорожской атомной электростанции в Украине.

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