Российские ракеты попали в жилые дома в Киеве
Во время массовой атаки РФ по Украине 23 ноября ракеты попали в жилые дома в Киеве и области. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщили местные власти. В Сети появились фото и видео произошедшего.
Так, в столице Украины был прилет по двухэтажному жилому зданию. Как сообщили в военной администрации города, погибли три человека и еще шесть пострадали.
Кроме того, в городе Вышгород по Киевом ракета прилетела в многоэтажный дом. Об этом заявил глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.
В Сети появились фото произошедшего.
Вероятно, из-за этого прилета также поcтрадали (или даже погибли) люди. В соцсетях опубликовали фотографии с телами.
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Также известно, что в Киеве у жителей пропала вода и начались перебои с электричеством.
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