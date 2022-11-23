Российские ракеты попали в жилые дома в Киеве

📷 Фото

Опубликовано: 23.11.2022 16:29 , Обновлено: 23.11.2022

Во время массовой атаки РФ по Украине 23 ноября ракеты попали в жилые дома в Киеве и области. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщили местные власти. В Сети появились фото и видео произошедшего.

Так, в столице Украины был прилет по двухэтажному жилому зданию. Как сообщили в военной администрации города, погибли три человека и еще шесть пострадали.

Кроме того, в городе Вышгород по Киевом ракета прилетела в многоэтажный дом. Об этом заявил глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.

В Сети появились фото произошедшего.

Вероятно, из-за этого прилета также поcтрадали (или даже погибли) люди. В соцсетях опубликовали фотографии с телами.

[Telegram_widget url=“https://t.me/stranaua/76684”]

Также известно, что в Киеве у жителей пропала вода и начались перебои с электричеством.

Россия нанесла новые ракетные удары по городам Украины

Ранее Телеграф писал, что ракетные удары России оставили без света и Молдову.

Ракетные удары России оставили Молдову без света