ООН на Совбезе потребовала от России прекратить атаки на Украину

Опубликовано: 24.11.2022 08:15 , Обновлено: 04.07.2024

Совет безопасности ООН в ночь на 24 ноября на срочном заседании по требованию Украины рассмотрел ракетные удары России по критической инфраструктуре страны.

На нем заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло осудила действия РФ. Она напомнила, что нападение на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом.

«ООН требует, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила эти действия», —заявила ДиКарло.

Она также призвала международное сообщество обеспечить адекватную защиту наиболее уязвимых людей в Украине и возможность справиться с предстоящими месяцами.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании по видеосвязи, обвинил Россию в преступлениях против человечности. Он заявил, что РФ не предложила миру ничего, кроме «террора, дестабилизации и дезинформации».

«Когда на улице минусовая температура, а десятки миллионов людей остаются без тепла и воды в результате попадания российских ракет в энергообъекты, это очевидное преступление против человечества», — подчеркнул он.

Другие члены Совбеза также выступили с осуждением российских ракетных ударов.

Новость Телеграф

В свою очередь российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на поставки Киеву западного оружия. По его словам, ослабление военного потенциала Украины будет продолжаться военными средствами до тех пор, пока киевский режим не займет «реалистическую позицию».

Ранее Телеграф сообщил, что 23 ноября, как писали СМИ, на Южно-Украинской АЭС произошла аварийная остановка всех энергоблоков. Через время стало известно, что в аварийный режим перевели еще две АЭС, которые находятся недалеко от границы с Беларусью.

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Напомним, отключения произошли после массированной ракетной атаки России по Украине.

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