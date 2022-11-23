Россия нанесла новые ракетные удары по городам Украины

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Опубликовано: 23.11.2022 15:24 , Обновлено: 23.11.2022

В среду, 23 ноября, во многих городах Украины объявили воздушную тревогу. А представители властей сообщили о множестве российских ракет, летящих с юга и востока.

«Ракет много. С юга и с востока. Работает ПВО», – написал Виталий Ким, глава Николаевской области.

Позднее стали приходить сообщения о взрывах. Так, после удара в Киеве у некоторых жителей столицы Украины на левом берегу пропала вода и начались перебои с электричеством. Взрыв слышали жители Лесного массива.

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Очевидцы рассказали об огромном столбе дыма, который поднимается над Киевом. Мэр столицы Украины подвердил попадание. “Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается”, - написала Виталий Кличко.

Также о взрывах сообщили в Винницкой области, Кременчуге и Одессе. После взрывов в ряде районов Львова пропал свет.

https://twitter.com/Faytuks/status/1595391912831324163?t=ZNKvbVS8q1ESIBHf_H_yig&s=19

Власти Украины уже отреагировали на удар. “Террористы сразу подтверждают, что они террористы”, - написал Андрей Ермак о массовом пуске ракет сразу после признания России Европарламентом страной “спонсором терроризма”.

Ранее Телеграф сообщил, что глава национального оператора электросетей Украины “Укрэнерго” Владимир Кудрицкий 22 ноября назвал ущерб, нанесенный украинским энергетическим объектам российскими ракетными ударами, “колоссальным”.

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