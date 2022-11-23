Ракетные удары России оставили Молдову без света

Опубликовано: 23.11.2022 16:08 , Обновлено: 23.11.2022

Из-за массовой ракетной атаки России по Украине 23 ноября города Молдовы остались без света. Об этом заявил вице-премьер страны Андрей Спину.

«В результате бомбардировки России по украинской энергетической системе за последний час по всей стране произошли массовые перебои в подаче электроэнергии», — написал он в своем телеграм-канале.

И добавил, что службы работают над восстановлением подключения к электричеству.

СМИ пишут, что без света остались Кишинев и ряд районов страны.

Тем временем в украинских телеграм-каналах сообщают, что на Южноукраинской АЭС произошла аварийная остановка всех энергоблоков, из-за чего вся Одеская область осталась без света. Официального подтверждения информации пока нет.

Как писал Телеграф, в среду, 23 ноября, во многих городах Украины объявили воздушную тревогу. А представители властей сообщили о множестве российских ракет, летящих с юга и востока. Позднее стали приходить сообщения о взрывах. В том числе в Киеве.

Россия нанесла новые ракетные удары по городам Украины