Россия согласилась отвести войска из Херсонской области Украины - "Медуза"

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 14.10.2022 15:59 , Обновлено: 04.07.2024

Русскоязычное издание "Медуза" сообщило со ссылкой на неназванные источники в Кремле, что российские власти согласились отвести войска хотя бы из части Херсонской области в обмен на временное прекращение стрельбы.

Но отступление не будет означать конец войны, так как Кремль хочет выиграть время для подготовки нового полномасштабного наступления в 2023 году. Именно поэтому в последнее время представители всех ветвей власти в РФ постоянно повторяют призывы к Киеву начать переговоры.

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Однако и в Киеве понимают, что за словами кремлёвских функционеров стоит желание помешать успешному наступлению ВСУ и взять передышку для новых атак на Украину. А президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию ZDFheute Nachrichten и вовсе выказал пренебрежение ко всем сигналам из Кремля, заявив, что люди из окружения президента РФ Владимира Путина «щенки, даже не собаки”.

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Что предлагает Россия

По данным издания “Медуза”, в Кремле до сих пор отказываются от обсуждения Донбасса и Крыма. Но готовы отступить из Херсонской области.

“Вероятно, ради этого договора российские власти готовы отвести войска как минимум с части занятой территории Херсонской области”, - [link href=“https://meduza.io/feature/2022/10/14/rossiyskie-vlasti-vse-chasche-govoryat-chto-gotovy-vernutsya-k-peregovoram-s-ukrainoy-meduza-vyyasnila-chto-stoit-za-etimi-zayavleniyami” rel=“noopener” target=“_blank”] пишет [/link] “Медуза”.

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«Сейчас удержать Херсон очень сложно, а выход войск из области можно сделать жестом доброй воли и шагом навстречу Украине», — пояснил один из собеседников «Медузы», близких к Кремлю.

Косвенно на то, что Россия или сама, или в результате действий ВСУ покинет Херсон, говорят и действия назначенных там глав оккупационных администраций. Так, заместитель председателя российской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал жителей перебираться на территорию России.

В то же время, украинцы могут и не начинать никаких переговоров, если будут уверены, что и так освободят Херсон.

Ранее Телеграф писал, что украинские военные смогут освободить Херсон и правый берег Днепра уже на следующей неделе. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на западную разведку. Таким образом Вооруженные силы Украины (ВСУ) достигнут самого крупного успеха с начала войны.

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А президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором Киев официально отказался от переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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