"Давайте прямо сегодня" - Россия снова попросила Украину начать мирные переговоры

Опубликовано: 06.10.2022 15:23 , Обновлено: 04.07.2024

На фоне продолжающегося контрнаступления украинцев российские власти 6 октября снова предложили начать "прямо сегодня" мирные переговоры.

Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко вотвреям выступления на саммите спикеров парламентов стран G20.

“Давайте прямо сегодня на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров. Парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности”, - призвала Валентина Матвиенко с трибуны на саммите.

Позднее, правда, российская политик уточнила, что Украина не имеет права требовать отмены аннексии украинских территорий.

“Когда я говорила о переговорах, то имела в виду, что, безусловно, предметом их не может быть вхождение в состав РФ четырех новых субъектов, это исключено. Это уже часть нашей России. Но остановить дальнейшие военные действия мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия», - передает ее слова “Интерфакс”.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором Киев официально отказался от переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский официально запретил переговоры с Путиным