Зеленский официально запретил переговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором Киев официально отказался от переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Речь идет об указе №679 от 30 сентября «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины «Относительно действий Украины в ответ на попытку Российской Федерации аннексировать территории нашего государства, с целью обеспечения безопасности евроатлантического пространства, Украины и восстановления ее территориальной целостности».
«Констатировать невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В.Путиным», — сказано, среди прочего, в документе.
Там же Зеленский одобрил решение СНБО об обращении Украины с заявкой на вступление в Организацию Североатлантического договора (НАТО) в ускоренном порядке.
Ранее Телеграф писал, что 30 сентября президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии аннексии украинских областей в состав России призвал Киев прекратить огонь и «сесть за стол переговоров».
Путин попросил Украину прекратить огонь и начать переговоры
После этого Владимир Зеленский объявил, что Украина подает по ускоренной процедуре заявку на вступление в североатлантический блок НАТО.
Украина подала заявку на вступление в НАТО — «В ускоренном порядке»