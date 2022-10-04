Зеленский официально запретил переговоры с Путиным

Опубликовано: 04.10.2022 11:27 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором Киев официально отказался от переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Речь идет об указе №679 от 30 сентября «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины «Относительно действий Украины в ответ на попытку Российской Федерации аннексировать территории нашего государства, с целью обеспечения безопасности евроатлантического пространства, Украины и восстановления ее территориальной целостности».

«Констатировать невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В.Путиным», — сказано, среди прочего, в документе.

Там же Зеленский одобрил решение СНБО об обращении Украины с заявкой на вступление в Организацию Североатлантического договора (НАТО) в ускоренном порядке.

Ранее Телеграф писал, что 30 сентября президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии аннексии украинских областей в состав России призвал Киев прекратить огонь и «сесть за стол переговоров».

Путин попросил Украину прекратить огонь и начать переговоры

После этого Владимир Зеленский объявил, что Украина подает по ускоренной процедуре заявку на вступление в североатлантический блок НАТО.

Украина подала заявку на вступление в НАТО — «В ускоренном порядке»